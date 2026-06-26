SNTE se deslinda de la CNTE y condena bloqueos y actos de presión

Liderazgos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se deslindan de hechos reprobables de la CNTE.

El SNTE CNTE protagonizaron un nuevo contraste luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazó y condenó cualquier forma de radicalismo, violencia, chantaje, extorsión y acciones que afecten a terceros, al marcar distancia con las estrategias de protesta impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A través de un comunicado, liderazgos del SNTE se deslindan de acciones reprobables de la CNTE. Ampliar

SNTE destaca diálogo y avances laborales

A través de un posicionamiento, el sindicato encabezado por Alfonso Cepeda Salas sostuvo que no existe contradicción entre la defensa de mejores condiciones laborales para el magisterio y el derecho de niñas, niños y jóvenes a recibir educación, al considerar que ambos son derechos humanos que deben garantizarse de manera simultánea.

El SNTE reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por mantener una relación institucional con el magisterio mediante la representación legal y legítima del sindicato, y reiteró su compromiso con la educación pública y con la apertura permanente de las escuelas.

“No coincidimos en la violencia y extorsión como formas de presión política, fundada en la idea de que sólo mediante paros, bloqueos, conflictos y afectación a terceros, se pueden lograr conquistas”, señaló la organización sindical.

En su pronunciamiento, el sindicato aseguró que los avances alcanzados en los últimos años han sido resultado de una estrategia de diálogo, negociación y consulta permanente con sus agremiados.

Entre los logros destacados, el SNTE indicó que el salario mensual de los docentes pasó de 11 mil 900 pesos en 2018 a 20 mil 350 pesos en 2026, un incremento superior al 70 por ciento, mientras que el aumento acumulado en salarios y prestaciones alcanza el 83 por ciento.

Asimismo, destacó que el personal de apoyo a la educación registró un incremento histórico al pasar de percibir 8 mil 800 pesos en 2018 a más de 18 mil pesos en la actualidad.

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Pensiones y prestaciones siguen entre las demandas

El sindicato también informó que, entre 2019 y lo que va de este año, más de un millón 200 mil trabajadores de la educación han obtenido su basificación, lo que, aseguró, fortalece la certeza laboral del magisterio.

En materia de seguridad social, el SNTE señaló que ha impulsado acuerdos para fortalecer al ISSSTE, entre ellos la cancelación de contratos de hospitales privatizados, la construcción de nuevas clínicas, la reestructuración de créditos del FOVISSSTE y la conversión de adeudos de UMA a pesos.

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No obstante, reconoció que aún existen demandas pendientes, principalmente en materia de pensiones, por lo que insistió en la necesidad de construir un nuevo modelo que garantice un retiro digno para las maestras y los maestros.

El organismo también recordó que persisten adeudos cercanos a los 2 mil millones de pesos con trabajadores de Educación Media Superior por concepto de prestaciones, por lo que pidió la intervención de las autoridades hacendarias y educativas para resolver el problema.

“México necesita maestras y maestros respetados, bien pagados, con certeza laboral y con la seguridad de un retiro digno. También necesita escuelas abiertas, estudiantes aprendiendo y comunidades educativas en paz. Esa es la lucha permanente del SNTE”, concluyó el sindicato.

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