Sheinbaum reitera apoyo a la neutralidad del Canal de Panamá tras reunión bilateral con José Raúl Mulino

Manifestó la presidenta Claudia Sheinbaum su apoyo al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá, al presidente de dicha Nación, José Raúl Mulino, tras un acercamiento bilateral que este miércoles sostuvieron en Palacio Nacional.

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Después que su homólogo llegó junto a su esposa y parte de su gabinete, en mensaje conjunto la Primera Mandataria indicó que continuará escribiéndose una nueva etapa de cooperación, confianza y amistad entre las naciones.

“Apoyamos el protocolo de neutralidad del Canal de Panamá… Compartimos la convicción de que los grandes desafíos de nuestro tiempo sólo pueden enfrentarse mediante la colaboración, el entendimiento y el fortalecimiento de nuestras soberanías y nuestras instituciones, hay varios temas que nos unen desde la interconexión que ambos países tenemos entre el Atlántico y el Pacífico, la inversión empresarial de empresarios panameños en México, empresarios mexicanos en Panamá, una profunda historia cultural conjunta y también la relación académica y de investigación”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

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¿Qué temas de cooperación abordaron ambos gobiernos?

Además agradeció a Panamá su apoyo para la creación de la fábrica para desarrollar las moscas que atenderán el grave problema del gusano barrenador, en Chiapas. De acuerdo a Sheinbaum Pardo este acercamiento permitirá profundizar y relanzar la cooperación bilateral de los dos países en áreas estratégicas como la conectividad, la infraestructura, seguridad, combate a la delincuencia, movilidad, el turismo, la cultura, la educación e innovación.

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En tanto José Raúl Mulino agradeció el apoyo de México sobre la neutralidad del canal panameño y reconoció la labor de Sheinbaum Pardo para el combate a la delincuencia sobre todo en la acción donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”.

“Al respecto quiero felicitarla, señora Presidenta, también a su gobierno y al Ejército por la acción llevada a cabo en Guadalajara en febrero pasado. Es fundamental recuperar el monopolio de la fuerza en manos de estados democráticos y de instituciones que nacen de la Constitución y la ley. Estoy planificando en Panamá, junto a la OEA, como ya mencionamos en la reunión bilateral, un encuentro para poder realizar un trabajo más integrado en la región, coordinando acciones, afianzando sistemas de inteligencia para frenar el crecimiento de mercaderías, violencia y recursos del narcotráfico”. — José Raúl Mulino, presidente de Panamá

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¿Qué oportunidades comerciales destacó el presidente de Panamá?

Explicó que platicó con la presidenta Sheinbaum sobre las oportunidades que abre Panamá al comercio de productos mexicanos.

“Con la presidenta Sheinbaum, dialogamos sobre la importancia de la integración regional y de las oportunidades que abre Panamá al comercio de los productos mexicanos que son demandados en todo el mundo y en gran medida. Este encuentro no solo es una reunión bilateral, sino es la búsqueda de potenciar la relación entre ambas naciones en beneficio del progreso y la prosperidad de nuestros pueblos. Panamá es hoy una economía con grado de inversión, con un crecimiento proyectado cercano al 4% para este año y con un logístico aéreo y financiero más conectado, el más conectado de América Latina. Tenemos un régimen especial para sedes de empresas multinacionales bajo el cual ya operan más de 190 compañías del mundo. De esas, apenas dos son mexicanas. Ojalá que esa presencia mexicana se incremente en los próximos tiempos”. — José Raúl Mulino, presidente de Panamá

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Recordó que planifica junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) un encuentro para poder realizar un trabajo más integrado en la región afianzando sistemas de inteligencia para frenar el crecimiento de mercadería, violencia y recursos del narcotráfico, reunión en la que enfatizó, México debe ser un actor importante.

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