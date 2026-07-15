Sheinbaum pide a FGR aclarar presuntas irregularidades en extradición de “El Jando”

Debe ser la Fiscalía General de la República (FGR) la que aclare las presuntas irregularidades en la extradición del piloto, Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, encargado de llevar a Ismael “Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, a Estados Unidos.

Después que la FGR justificó la entrega de ‘El Jando’, al explicar que fue 10 meses después de su expulsión que se encontraron “indicios” que lo ligaban al presunto secuestro del cofundador del Cártel de Sinaloa, la Primera Mandataria evitó dar una opinión directa y justificó que hubo una decisión tomada por el gabinete de seguridad, garantizando la paz en el país.

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¿Cómo justificó el Gobierno la entrega de Mauro Alberto “N”?

“La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad, pues, se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la ley de seguridad nacional. En esas reuniones, como lo comenté desde su momento, desde la 1º entrega, participó directamente el gabinete de seguridad. No participé personalmente en esas reuniones, y ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse, y cada uno de ellos con el análisis de riesgo. Se entiende que hasta ese momento no se sabía que era el piloto, ¿no? Por eso es lo que comenta la Fiscalía, y ellos ya tendrán que dar más información, sobre todo”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué informó la FGR sobre el caso?

De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, al ser detenido Mauro Alberto, se identificó con otro nombre y negó sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, algo que señaló, se supo tras pruebas periciales posteriores.

Durante la mañanera, la jefa del Ejecutivo Federal fue cuestionada si hubo o no errores por parte de la Fiscalía, sin embargo insistió que debe ser la propia FGR la que brinde detalles de su actuación.

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