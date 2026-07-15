Hoy No Circula jueves 16 de julio: estos autos no podrán circular en CDMX y Edomex

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: así aplica el programa este jueves 16 de julio de 2026. Getty Images

Si tienes planeado salir en automóvil este jueves 16 de julio de 2026, es importante revisar las restricciones del Programa Hoy No Circula para evitar multas o que tu vehículo sea remitido al corralón. La medida continúa vigente en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios del Estado de México (Edomex) que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este jueves deberán suspender su circulación los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y holograma de verificación 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. La disposición se mantiene sin cambios, siempre y cuando no se active una Contingencia Ambiental que obligue a aplicar el Doble Hoy No Circula.

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¿Qué autos no circulan este jueves 16 de julio en CDMX y Edomex?

Para este jueves 16 de julio, el Programa Hoy No Circula aplica para los siguientes vehículos:

Engomado verde .

. Terminación de placas 1 y 2 .

. Holograma 1 y 2 .

. Horario de restricción de 5:00 a 22:00 horas.

La medida opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde aplica el programa ambiental metropolitano. Además, la cobertura del Hoy No Circula se mantiene en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, conforme a las disposiciones ambientales vigentes.

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¿Qué vehículos sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Entre los vehículos que pueden circular de manera habitual se encuentran:

Vehículos con holograma 0 y 00 .

. Automóviles eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Transporte público y unidades de emergencia.

Vehículos para personas con discapacidad que cumplan con la normatividad.

Autos con Pase Turístico y otros casos contemplados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Hasta este 16 de julio de 2026, no existe una Contingencia Ambiental declarada, por lo que el programa opera de manera normal. Si durante el día la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emite una contingencia por altos niveles de contaminación, las restricciones podrían modificarse mediante la aplicación del Doble Hoy No Circula.