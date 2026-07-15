Gobernación presenta Programa Nacional de Población 2026-2030 con enfoque humanista

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que durante la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Población (Conapo) se presentó el Programa Nacional Población 2026-2030, instrumento que buscará orientar las políticas públicas frente a los cambios demográficos que enfrenta el país.

A través de sus redes sociales, la titular de la Secretaría de Gobernación señaló que México experimenta una transformación profunda en su dinámica y estructura poblacional, por lo que el nuevo programa fortalecerá la capacidad del Estado y de la sociedad para anticiparse a estos cambios.

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¿Cuál es el objetivo del nuevo programa demográfico?

“México experimenta una transformación profunda en su dinámica y estructura demográfica, por ello se construyó el Programa Nacional de Población 2026-2030, una ruta estratégica que orienta las políticas públicas del país y fortalece la capacidad del Estado y de la sociedad para anticiparse a los cambios, con un enfoque humanista”. — Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

En Sesión Ordinaria del @CONAPO_mx informamos que #México experimenta una transformación profunda en su dinámica y estructura demográfica, por ello se construyó el Programa Nacional de Población 2026-2030, una ruta estratégica que orienta las políticas públicas del país y… pic.twitter.com/jA7N4KjWyI — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 15, 2026

La funcionaria destacó que este instrumento servirá como guía para el diseño e implementación de acciones gubernamentales en materia de población durante el periodo 2026-2030, bajo un enfoque centrado en las personas.

¿Quiénes participaron en la presentación del programa?

En la sesión participaron autoridades federales vinculadas a la política demográfica y de desarrollo poblacional, en el marco de los trabajos del Consejo Nacional de Población (Conapo), organismo encargado de coordinar la política de población en México.

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