Gobernación presenta Programa Nacional de Población 2026-2030 con enfoque humanista
El Programa Nacional Población 2026-2030 busca orientar las políticas públicas ante los cambios demográficos que enfrenta México.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que durante la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Población (Conapo) se presentó el Programa Nacional Población 2026-2030, instrumento que buscará orientar las políticas públicas frente a los cambios demográficos que enfrenta el país.
A través de sus redes sociales, la titular de la Secretaría de Gobernación señaló que México experimenta una transformación profunda en su dinámica y estructura poblacional, por lo que el nuevo programa fortalecerá la capacidad del Estado y de la sociedad para anticiparse a estos cambios.
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¿Cuál es el objetivo del nuevo programa demográfico?
“México experimenta una transformación profunda en su dinámica y estructura demográfica, por ello se construyó el Programa Nacional de Población 2026-2030, una ruta estratégica que orienta las políticas públicas del país y fortalece la capacidad del Estado y de la sociedad para anticiparse a los cambios, con un enfoque humanista”.— Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación
La funcionaria destacó que este instrumento servirá como guía para el diseño e implementación de acciones gubernamentales en materia de población durante el periodo 2026-2030, bajo un enfoque centrado en las personas.
¿Quiénes participaron en la presentación del programa?
En la sesión participaron autoridades federales vinculadas a la política demográfica y de desarrollo poblacional, en el marco de los trabajos del Consejo Nacional de Población (Conapo), organismo encargado de coordinar la política de población en México.