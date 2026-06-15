Rosa Icela Rodriguez se reune con colectiva Ehecatl de madres buscadoras

Rosa Icela Rodríguez sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la colectiva Ehécatl con el objetivo de escuchar sus planteamientos institucionales y desahogar sus demandas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que celebró una reunión con madres y padres buscadores integrantes de la colectiva Ehécatl, con el objetivo de escuchar sus planteamientos y atender sus demandas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

#Hoy nos reunimos con madres y padres buscadores de la colectiva Ehécatl para escucharlos y atender sus demandas. En el @GobiernoMX tenemos el compromiso de seguir trabajando, con responsabilidad y respeto, en el tema de personas desparecidas para llegar a la verdad y la… pic.twitter.com/P7hs3B6xLC — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 15, 2026

¿Qué temas abordó Rosa Icela Rodríguez con la colectiva Ehécatl?

A través de sus redes sociales, la titular de la Segob señaló que el encuentro forma parte del compromiso del Gobierno de México de mantener el diálogo con familiares de víctimas y colectivos de búsqueda.

“Hoy nos reunimos con madres y padres buscadores de la colectiva Ehécatl para escucharlos y atender sus demandas”, expresó.

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¿Cuál es el compromiso del Gobierno federal con las familias buscadoras?

Rosa Icela Rodríguez afirmó que la administración federal continuará trabajando con responsabilidad y respeto en la atención de los casos de personas desaparecidas, con el propósito de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La funcionaria reiteró que uno de los compromisos del Gobierno federal es contribuir a la búsqueda de la verdad y la justicia para las familias que mantienen la exigencia de localizar a sus seres queridos.

En la reunión también participaron funcionarios relacionados con la atención a víctimas y derechos humanos.

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