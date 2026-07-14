¿Sin planes para el verano? Estos son los cinco destinos favoritos en México

El verano perfecto sí existe… y está en México

Las vacaciones de verano son el momento ideal para hacer una pausa y descubrir nuevos paisajes sin salir del país. México cuenta con una enorme diversidad de destinos que permiten disfrutar desde playas de arena dorada hasta ciudades llenas de historia y pueblos rodeados de naturaleza.

Sin embargo, viajar en julio y agosto también implica considerar factores como las lluvias, el calor o la temporada de ciclones en algunas regiones. Elegir correctamente el destino puede hacer la diferencia entre unas vacaciones memorables y un viaje complicado. Con base en una selección especializada de los mejores lugares para esta temporada, estos son los cinco destinos imperdibles para el verano 2026.

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Costa del Pacífico: sol, playa y mejores precios

Puerto Vallarta, Mazatlán y la costa de Oaxaca encabezan las opciones para quienes buscan unos días frente al mar. Aunque durante el verano suelen registrarse lluvias por las tardes, las mañanas ofrecen excelentes condiciones para disfrutar de la playa, practicar deportes acuáticos o recorrer los malecones.

Además, una de las principales ventajas de viajar en esta temporada es que los costos de hospedaje suelen ser más accesibles que durante el invierno, lo que convierte al Pacífico mexicano en una alternativa atractiva para familias, parejas y grupos de amigos. La recomendación es planear las actividades al aire libre desde temprano y dejar las tardes para descansar o disfrutar de la gastronomía local.

Playa Los Muertos - Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico. / Westend61 Ampliar

Los Cabos: el contraste entre el desierto y el mar

Ubicado en Baja California Sur, Los Cabos continúa siendo uno de los destinos más exclusivos del país. Durante el verano predominan los días soleados y el clima seco, con menos humedad que otros destinos de playa.

Las icónicas formaciones rocosas, el Mar de Cortés y las actividades como paseos en yate, snorkel o recorridos por el desierto hacen de este lugar una experiencia distinta. Eso sí, las altas temperaturas obligan a mantenerse hidratado y protegerse del intenso sol, especialmente durante las horas centrales del día.

Los Cabos, México. / Stuart Westmorland Ampliar

Ciudad de México: cultura para cualquier clima

Para quienes prefieren escapar del calor extremo, la capital del país ofrece una alternativa ideal. Gracias a su altitud, las temperaturas suelen mantenerse templadas, mientras que las lluvias aparecen principalmente por la tarde.

Museos, exposiciones, zonas arqueológicas, parques, mercados y una de las ofertas gastronómicas más importantes de América Latina convierten a la Ciudad de México en un destino que puede disfrutarse incluso cuando el clima cambia de manera inesperada.

Ciudad de México, México. / Sergio Mendoza Hochmann Ampliar

San Cristóbal de las Casas: un refugio entre montañas

En Chiapas, San Cristóbal de las Casas se mantiene como uno de los lugares favoritos para quienes buscan tranquilidad y temperaturas frescas durante el verano.

Sus calles empedradas, cafeterías, mercados artesanales y la cercanía con atractivos como el Cañón del Sumidero o San Juan Chamula permiten combinar descanso, cultura y naturaleza. Aunque las lluvias son frecuentes por las tardes, el ambiente montañoso hace que el recorrido resulte especialmente agradable.

Mexico, Chiapas, San Cristobal de las Casas. / Alison Wright Ampliar

Guanajuato y San Miguel de Allende: historia en cada calle

El cierre del top lo ocupan dos de las ciudades coloniales más emblemáticas del país. Guanajuato y San Miguel de Allende ofrecen un verano con días cálidos y noches frescas, además de registrar una menor afluencia turística en comparación con otras temporadas.

Sus callejones, plazas, museos, arquitectura colonial y amplia oferta gastronómica permiten disfrutar un viaje relajado, ideal para recorrer a pie y descubrir cada rincón con calma. Además, al no ser temporada alta, es posible encontrar mejores tarifas en hospedaje y servicios turísticos.

San Miguel de Allende, Mexico. / © Marco Bottigelli Ampliar

México demuestra una vez más que no es necesario salir del país para vivir unas vacaciones inolvidables. Ya sea disfrutando del mar, explorando ciudades históricas o buscando un clima fresco entre montañas, este verano 2026 ofrece opciones para todos los estilos de viajero. La recomendación principal es revisar las condiciones meteorológicas antes de salir, especialmente en destinos de playa, para aprovechar al máximo cada experiencia.

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