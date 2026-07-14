Quién retiró el atimonumento de personas buscadoras, Amnistía Internacional pide esclarecer los hechos

Amnistía Internacional llamó a las autoridades capitalinas a investigar el retiro de la estructura, informar los resultados y garantizar el derecho a la memoria, la verdad y la libertad de expresión de las familias de los desaparecidos.

Amnistía Internacional México expresó su preocupación por el retiro, durante la madrugada del 13 de julio, del antimonumento instalado en las inmediaciones del Ángel de la Independencia por familiares y colectivos de personas buscadoras.

La organización llamó a las autoridades capitalinas a investigar el retiro de la estructura, informar los resultados y garantizar el derecho a la memoria, la verdad y la libertad de expresión de las familias.

El organismo internacional, a través de un posicionamiento en redes sociales, exigió a las autoridades de la Ciudad de México esclarecer las circunstancias en que ocurrió.

La organización señaló que el antimonumento fue colocado como un acto de memoria y de exigencia frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país, por lo que su retiro genera inquietud por el impacto que tiene para las familias y colectivos que promovieron su instalación.

Borrar o retirar las expresiones de memoria no hace desaparecer la crisis”, — Advirtió Amnistía Internacional.

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La organización urgió a las autoridades capitalinas a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y transparente para determinar cómo y por qué fue retirado el antimonumento, además de informar públicamente los resultados.

Asimismo, pidió establecer un diálogo directo, respetuoso y significativo con las familias y colectivos involucrados en la instalación del memorial.

Amnistía Internacional también llamó a que se garanticen y respeten los derechos de las familias y de las personas buscadoras a la libertad de expresión, la reunión pacífica, la memoria y la verdad.

A un año de la desaparición de Ana Amelí García Gámez ... Ahora el Ángel de la Independencia se convirtió en el Á𝘯𝘨𝘦𝘭 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘋𝘦𝘴𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦𝘤𝘪𝘥𝘰𝘴, el nuevo antimonumento.#AlAire 🎙️ Vanessa Gámez, madre de la joven desaparecida.



🎙️ @imoranz y @LuisAvilaE… pic.twitter.com/rZWUBlNNnO — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 13, 2026

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Como antecedente, el antimonumento fue instalado el pasado 12 de julio por familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, tras una movilización en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para visibilizar la crisis de desapariciones en México.

La estructura permaneció sólo unas horas en el sitio, ya que fue retirada durante la madrugada del día siguiente por personas no identificadas, hecho que derivó en el inicio de una investigación por parte de las autoridades de la Ciudad de México.

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ahz.