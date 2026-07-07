“Intentan silenciar voces”: Amnistía Internacional condena el asesinato de Roxana Guzmán

Amnistía Internacional condenó el asesinato de Roxana Guzmán, cuyos restos fueron localizados tras ser reportada como desaparecida, y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva e independiente que permita esclarecer el crimen y sancionar a todos los responsables.

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¿Qué pidió Amnistía Internacional tras el asesinato de Roxana Guzmán?

En un pronunciamiento, la organización expresó su solidaridad con la familia, colegas y seres queridos de la comunicadora, al tiempo que demandó verdad, justicia y una reparación integral del daño.

Señaló que las autoridades tienen la obligación de conducir las investigaciones con perspectiva de género y de derechos humanos, para identificar, procesar y sancionar no sólo a los autores materiales, sino también a quienes ordenaron, facilitaron o encubrieron el homicidio.

Amnistía Internacional advirtió que este crimen ocurre en un contexto preocupante para la libertad de expresión en Veracruz, entidad donde, de acuerdo con la organización, al menos tres periodistas han sido asesinados durante este año.

🚨 Amnistía Internacional condena el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, cuyos restos fueron localizados tras haber sido reportada como desaparecida. Nos solidarizamos con su familia, colegas y seres queridos, y nos sumamos a la exigencia de verdad, justicia y reparación… — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) July 7, 2026

¿Qué medidas solicitó para proteger a periodistas?

Ante este escenario, llamó al Estado mexicano, y en particular al Gobierno de Veracruz, para adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad de quienes ejercen el periodismo.

Entre las acciones solicitadas se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y protección para periodistas, la investigación de las causas estructurales que permiten este tipo de ataques y la implementación de garantías de no repetición.

La organización subrayó que la violencia contra la prensa no sólo vulnera los derechos de las víctimas directas, sino que también representa un ataque al derecho de la sociedad a recibir información.

“Cada periodista asesinada es una voz que se intenta silenciar”, concluyó Amnistía Internacional en su posicionamiento.

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