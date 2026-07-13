Señala Sheinbaum contradicciones de Ken Salzar… “hay que escuchar entrevista”

La presidenta Sheinbaum dijo en su conferencia que Ken Salazar afirmó no contar con pruebas sobre presuntos vínculos del expresidente Andrés Manuel López Obrador ni del gobernador con licencia de Sinaloa con grupos del crimen organizado. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Las declaraciones de Ken Salazar sobre la ausencia de pruebas respecto a presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y grupos del crimen organizado fueron destacadas por la presidenta durante su conferencia de este lunes.

Sheinbaum destaca declaraciones del exembajador de Estados Unidos

Como contradictorios calificó la presidenta Claudia Sheinbaum algunos dichos del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar respecto a que no tiene pruebas contra el ex presidente Andrés Manuel López Obrador o el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y una supuesta protección o relación con grupos del crimen organizado.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria destacó que la última entrevista al funcionario estadounidense aclara distintos datos que, dijo, deben ser escuchados y es que recordó que tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, el ex Mandatario decidió pausar la relación con el embajador debido a una posible injerencia de Estados Unidos.

“Pero hay cuestiones muy interesantes. Él por ejemplo dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que él respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que eh no tenía ningún, tampoco, nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del Gobierno de México durante el sexenio del presidente López Obrador, algún grupo delincuencial. Dicho por el exembajador. Eh y sobre el tema ya directamente del caso eh del avión que lleva a estos dos delincuentes, Estados Unidos tiene una versión que es contradictoria con la versión que se presenta por parte de eh la exposición de esta aeronave en una feria”.

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Subraya que no existen pruebas, según el exembajador

La mandataria expresó que más allá de estar de acuerdo o no con estas últimas declaraciones del exembajador, lo más importante es que aclaró que no tiene pruebas sobre el involucramiento con narcotraficantes.

“Pues, no es si estamos conformes o no estamos conformes, es lo que él dice y se toma como tal, y es importante, pues, que le escuchen todos para que conozcan la opinión del exembajador respecto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque un periódico sacó hace unas semanas el Reforma solamente una parte del libro donde decía que un empresario le había dicho a él que estaba preocupado por la detención del Mayo Zambada. Y después él dice en la entrevista, no, bueno, pues, ese fue un dicho de alguien que decía, pero yo no tengo ninguna prueba. Tampoco tengo pruebas del involucramiento del gobernador y con licencia del estado de Sinaloa. Lo dice claramente. Entonces, es el exembajador durante el período del presidente López Obrador”.

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Sheinbaum Pardo evitó hablar de las menciones en las que, al menos cuatro veces, Ken Salazar intentó comunicarse con López Obrador luego de la detención en territorio estadounidense del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, y reiteró la necesidad de escuchar y atender toda la entrevista para conocer más a detalle lo vivido por el exfuncionario en México.

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