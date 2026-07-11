Polvo del Sahara cruzará más de la mitad de México de domingo a martes
Una nube importante de polvo del Sahara cruzará más de la mitad de México entre martes y martes, señalan especialistas.
Desde la Península de Yucatán hasta la Vertiente del Golfo y noreste, habrá concentraciones de este polvo que irán de moderadas-altas.
En tanto en el Pacífico sur, Valle de México, Bajío y occidente, se esperan concentraciones bajas.
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Efectos del Polvo del Sahara en el clima
El polvo del Sahara favorecerá que las lluvias se reduzcan, no en su intensidad, sino en su extensión, pero las que se generen, podrían ser intensas, incluso con granizo y vientos fuertes.
Por la noche, las lluvias provocarán clima templado a frío en zonas como el Altiplano.
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Entre los cambios físicos que podrán observarse, con la llegada del polvo del Sahara es un horizonte brumoso e o turbio a la distancia, con atardeceres y amaneceres más coloridos, y aunque de acuerdo con los expertos no representa peligro alguno, podría causar molestias respiratorias, principalmente en personas con datos de alergia.
Cabe recordar que el polvo del Sahara es una masa de aire caliente y seca cargada de partículas minerales que se forma en el desierto del Sahara y puede viajar miles de kilómetros hasta América, Europa y otras regiones.
Si sientes alguna molestia respiratoria, lo recomendable es acudir a revisión médica y no automedicarse, hacer uso de cubrebocas y mantenerse bien hidratados.
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