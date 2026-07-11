Ciberacoso, más de 94 millones de mexicanos mayores de 12 años lo vivieron en 2025 / Juan Algar

La identidad falsa prevalece como el primer contacto para el ciberacoso. Recientemente el INEGI dio a conocer los datos del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025, señalando que únicamente el 11.7 % de los usuarios que han sufrido acoso deciden denunciar ante el Ministerio Público, Fiscalía estatal o el proveedor del servicio.

La situación de acoso es grave, ya que la población afectada no solo son adultos, sino menores de edad que al no denunciar proceden a bloquear personas, números telefónicos, cuentas o páginas con lo que esta práctica continúa con el asecho de otras víctimas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) en 2025 se estima que la población usuaria de internet de 12 años y más alcanzó los 109.5 millones de personas entre mayo y octubre de 2025; De ese total 86.7 %, es decir 94.9 millones hicieron uso de internet en diversos dispositivos: 50.1 millones fueron mujeres y 44.8 millones, hombres en un promedio de 4.6 horas al día y el 20.4 % vivió alguna situación de ciberacoso.

En 2025, de 94.9 millones de personas usuarias de internet de 12 años y más, 20.4% vivió alguna situación de ciberacoso.



Según sexo, las víctimas fueron:

🚺 21.5% de las mujeres

🚹 19.2% de los hombres



El ciberacoso más frecuente que experimentaron ambos sexos fue el contacto… pic.twitter.com/4JAitJQjFd — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 7, 2026

¿Cuáles son los estados del país con mayores cifras de acoso?

La mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Durango, con 24.5 por ciento. Siguieron Jalisco, con 24.4 % y Ciudad de México y Oaxaca, con 23.8 % en ambos casos. Las entidades con menor prevalencia fueron Sonora, con 14.7 %; Sinaloa, con 15.5 %; y Coahuila, con 15.6 por ciento.

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¿Quién es el acosador?

Durante 2025, 61.1 % de la población de 12 años y más víctima de ciberacoso desconocía a la persona acosadora, 24.2 % identificó a personas conocidas y 14.7 % señaló haber sufrido ciberacoso tanto de personas conocidas como desconocidas, señala la encuesta.

Los hombres fueron identificados como los principales agresores. 57.2 % de las mujeres víctimas y 61.1 % de los hombres víctimas manifestaron haber sido agredidas solo por hombres.

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Autoridades hacen un llamado a las personas que han sufrido o vivido el ciberacoso a realizar la denuncia para poder avanzar en la lucha contra un crimen que cada día se extiende al ritmo de las redes sociales.

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