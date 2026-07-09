Tras 24 horas de ataques, Ejército responde al llamado de auxilio de las comunidades de la Sierra de Guerrero

Elementos del Ejército fueron los primeros respondientes al llamado de auxilio de la comunidad de El Pescado, tras ataques de un presunto grupo criminal.

Luego de 24 horas del inicio de nuevos ataques por parte de un presunto grupo delictivo en contra de pobladores de El Pescado, dentro del Ejido Guajes de Ayala, en la Sierra de Coyuca de Catalán, que fueron denunciados principalmente por mujeres con menores a través de un video, fuerzas federales y estatales llegan a la zona.

La mañana de este jueves, Javier Hernández, activista ambiental en la zona, denunció que los ataques iniciaron a las 8 de la mañana del miércoles y hasta las primeras horas de este jueves, aún no había arribado el convoy de seguridad.

Fue hasta después de las 8 de la mañana, cuando arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes de inmediato desplegaron un operativo seguridad vía terrestre y aérea.

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Autoridades mantienen vigilancia terrestre y aérea

En un comunicado, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz confirmó que tras entrevistarse con habitantes, se descartó que por los hechos hubiera personas lesionadas o muertas.

“En la zona permanece un importante despliegue operativo con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mantener presencia institucional en la región”.

“Como parte de estas acciones, también se realizan recorridos de vigilancia y reconocimientos aéreos mediante sobrevuelos en helicóptero, a fin de continuar con el monitoreo permanente de la zona y brindar certeza a la población”.

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