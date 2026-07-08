Mujeres de varias comunidades denuncian nuevos ataques en la Sierra de Guerrero

Pobladores de la comunidad de El Pescado, en la sierra de Coyuca de Catalán, Guerrero fueron atacados con drones por parte de un grupo delictivo, piden ayuda a las autoridades.

Nuevamente un grupo de pobladores de la Sierra de Guerrero en su mayoría mujeres reportaron ataques en el Ejido de Guajes de Ayala y Carrizal del Pinzón, en la sierra de los municipios de Coyuca de Catalán y Chilpancingo, y piden la atención de las instituciones de seguridad.

Denuncian agresiones armadas en la sierra de Guerrero

Las primeras horas de este miércoles, pobladores de El Pescado, en la sierra de Coyuca de Catalán, habrían sido atacados con drones por parte de un grupo delictivo; los afectados se habrían refugiado en el Centro de Salud de la localidad.

A través de una serie de videos que compartieron en redes sociales, se muestran sonidos de las explosiones por disparos de arma de fuego, resultados del enfrentamiento entre un grupo delictivo y pobladores del Ejido Guajes de Ayala.

En el video piden al Gobierno Federal y Estatal atención inmediata ante los eventos de inseguridad que vive la zona, y advierten que el grupo delictivo se acerca cada vez más para tomar el control de la región.

Horas más tarde y en un hecho distinto, habitantes en la comunidad de Carrizal del Pinzón, en la sierra de Chilpancingo, denunciaron la misma situación; civiles armados realizaban disparos en los alrededores del poblado.

🔴Habitantes de comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán y Chilpancingo denunciaron nuevos ataques armados y solicitaron la intervención urgente de las autoridades.



En el caso de Coyuca, pobladores reportan ataques con drones; el Gobierno de Guerrero informó que ya… pic.twitter.com/BUS9ejcYmb — W Radio México (@WRADIOMexico) July 8, 2026

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Autoridades anuncian despliegue de cuerpos de seguridad

En este caso, los habitantes denunciaron que el convoy del Ejército Mexicano destacamentado en Rincón de Alcaparrosa, en la sierra de Chilpancingo, se movió hasta una localidad antes de la zona afectada.

Lamentaron que las instituciones de seguridad no hayan llegado hasta Carrizal del Pinzón, y se dedican a escuchar de lejos los disparos que existen y que mantienen a los habitantes resguardados en sus domicilios.

Por ambos hechos, autoridades de Guerrero, a través del Subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, anunciaron que ya se movilizan cuerpos de seguridad para corroborar las agresiones y restablecer la seguridad en la zona. Los ataques Guerrero continúan bajo verificación por parte de las autoridades.

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