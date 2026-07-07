Elton John en México: Top 10 canciones que no pueden faltar en su concierto tan esperado

Mx - Elton John viene a México en su tour de despedida

El anuncio de Elton John ha confirmado su concierto en México y sus fans no pueden esperar a que anuncien todo para que puedan asistir a su evento en vivo. Es por eso que si eres fan de hueso colorado del cantante, te dejamos un top de canciones que sí o sí necesitan estar en el setlist del cantante.

Top 10 canciones de Elton John que deben estar en el setlist para su concierto en México

Con una trayectoria de más de cinco décadas, Elton John viene a México para despedirse con su tour final. El cantante británico cuenta con un repertorio de éxitos que han marcado generaciones y que difícilmente podrían faltar en un concierto en tierras mexicanas.

Así que algunas canciones que no pueden faltar para Elton John en México son las siguientes:

I’m Still Standing

Un himno reconocido por su energía y mensaje de resiliencia

Rocket Man

El clásico, ésta ha acompañado la carrera de Elton John desde los 70 y sigue siendo una de las favoritas de público

Tiny Dancer

Su emotiva letra y su inolvidable piano, la canción se ha convertido en una de las más queridas por sus seguidores

Your Song

Es imposible hablar de Elton John sin mencionar esta balada que, definitivamente, es un must del pop y una pieza que rara vez falta en sus presentaciones

Goodbye Yellow Rick Road

Una canción que representa una de las etapas más exitosas de su carrera y que suele provocar uno de los momentos más emotivos del concierto

Mx - Elton John en México en el Estadio Banorte 2026 / Neil Mockford Ampliar

Crocodile Rock

La nostalgia con esta canción llevará a todos sus asistentes a cantar y bailar desde los primeros acordes

Can You Feel the Love Tonight

El éxito de “El Rey León” que conquistó a los millenials y continúa siendo una de las canciones más icónicas del cantante

Don’t Let the Sun Go Down on Me

Una poderosa balada que demuestra la capacidad interpretativa de Elton John y que suele emocionar a los asistentes

Sacrifice

Uno de los mayores éxito de finales de los años ochenta y una canción que el público mexicano suele recibir con gran entusiasmo

¿Por qué estas canciones son tan importantes para los fans?

La mayoría de estos temas forman parte de los conciertos más representativos de Elton John y han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales. Aunado a ello, varias de ellas han sido reconocidas con premios internacionales y permanecen como referentes del pop y el rock clásico.

Por ende, al formar parte tan importante de la cultura pop, Elton John no debe dejar nada a la imaginación de sus fans mexicanos, cuando han sido de los más apasionados y entregados a su artista.

¿Cuándo viene Elton John a México?

La información oficial menciona que se estará presentando en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y para que te prepares antes que todos, habrá dos posibilidades de comprar tus boletos:

Preventa Banorte: Lunes 13 de julio en punto de las 12:00 pm

Preventa Rocket Club: Miércoles 15 de julio en punto de la s12:00 pm

Venta general: Jueves 16 de julio a partir de las 12:00 pm

Así que si eres de los y las afortunadas en conseguir un boleto para ver a Elton John en México por última ocasión, será mejor que te apures y te formes con anticipación para ver al cantante en vivo completamente.