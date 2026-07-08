Centro Prodh celebra nombramiento de Leopoldo Maldonado como relator de la ONU

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) felicitó este miércoles a Leopoldo Maldonado Gutiérrez por su nombramiento como relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, uno de los mecanismos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la organización reconoció la trayectoria del defensor de derechos humanos y sostuvo que su experiencia, cercanía con las víctimas y trabajo en la defensa de las libertades representan “una garantía para la promoción de la libre expresión a nivel global”.

TE PUEDE INTERESAR: El choque por los desaparecidos: Por qué el Gobierno de México dice “no” al reporte de la ONU

¿Qué destacó el Centro Prodh sobre esta designación?

El Centro Prodh también señaló que el fortalecimiento de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas resulta fundamental en un contexto que calificó como adverso para la protección de los derechos humanos, por lo que celebró la designación del especialista mexicano.

La Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Desde el #CentroProdh celebramos el nombramiento de @PoloMaldonadoG como Relator sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU. Su experiencia, cercanía con las víctimas y trayectoria en la defensa de derechos y las libertades son una garantía para la promoción de la libre… https://t.co/UHI2xBDYSE — Centro Prodh (@CentroProdh) July 8, 2026

¿Cuáles serán las funciones del nuevo relator?

Cabe señalar que su titular tiene entre sus funciones monitorear la situación de este derecho en distintos países, elaborar informes temáticos y formular recomendaciones a los Estados para fortalecer la protección de la libertad de expresión.

Leopoldo Maldonado Gutiérrez es abogado y defensor de derechos humanos, con una trayectoria vinculada a la protección de la libertad de expresión y de periodistas, así como a la defensa de personas y comunidades cuyos derechos han sido vulnerados.

Síguenos en Google News y encuentra más información