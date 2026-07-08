Casa de cuidados es inaugurada en Xochimilco; anuncia Clara Brugada proyecto de hospital

La casa de cuidados inaugurada en Xochimilco contará con servicios para la niñez, personas adultas mayores y rehabilitación, además de un comedor comunitario y lavandería.

La Casa de las 3Rs de Cuidados Muyuguarda fue inaugurada en la alcaldía Xochimilco, donde la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se comprometió a construir un hospital en esa demarcación.

Casa de cuidados ofrecerá servicios gratuitos en Xochimilco

Tras entregar una casa de cuidados en la alcaldía de Xochimilco, la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada, se comprometió a construir un hospital en esa alcaldía.

La funcionaria dijo que en esa casa hay un-Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, que ya no se llama guardería porque, ahí aseguró, “no se guardan” niños.

“Ya no llamamos guardería porque no se guarda a los niños y a las niñas sino que se atiende, se cuida, son espacios para su desarrollo”.

Dijo también que las mamás ya no se harán cargo del cuidado de sus hijos porque esa tarea le corresponde al Estado.

“Antes se dejaba que las familias pudieran dedicarse a criar a los hijos de cero hasta que entraran al jardín de niños y ¿quién los cuidaba? La mamá, la abuelita, las mujeres . Hoy el estado se hace cargo de esa tarea”.

Los niños, indicó, van a ser atendidos aquí “con mucho cariño”.

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☝🏼 Porque cuidar también es garantizar derechos y construir una ciudad más igualitaria, la Casa de las 3R's del Cuidado Muyuguarda abre sus puertas para fortalecer el #SistemaPúblicoDeCuidados de la Ciudad de México. 🌆💜



Con acciones como estas, acercamos servicios integrales… pic.twitter.com/ppdZqAilbV — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 8, 2026

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Espacio incluye rehabilitación, comedor y lavandería

Además, informó que dicho espacio también cuenta con una sala para la niñez y para los adultos mayores, un recinto de hidroterapia para que las personas que necesiten rehabilitación y un taller de lenguaje de señas mexicano para aquellos que tengan problemas de lenguaje y todo “va a ser gratuito”.

Frente a amas de casa que la escuchaban indicó que también se tiene una lavandería gratuita y un comedor comunitario, donde la comida cuesta 11 pesos.

La jefa de Gobierno aseveró que la tarea de cuidados también corresponde a los empresarios porque “ellos se benefician del trabajo gratis que hacen las esposas de sus trabajadores”.

Tienen en su casa, añadió, a una persona que todo lo hace gratuitamente “porque un hombre tiene que reproducir su fuerza de trabajo descansando, alimentándose”.

Entonces, añadió, “todos debemos cuidar. Mujeres, hombres, familia, privados y gobierno”. Respecto al hospital afirmó que se va a hacer, pero no dijo ni dónde ni cuándo ni cómo.

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ahz.