Así fue el histórico encuentro entre Claudia Sheinbaum y Guy Parmelin en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum, durante la ceremonia de bienvenida a Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, evento realizado en Palacio Nacional.

La mañana de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en visita de Estado a México para fortalecer la relación bilateral en materia comercial y de inversiones.

La mandataria mexicana dio la bienvenida al presidente suizo y su esposa Caroline Merotto, en el patio central de la sede del Poder Ejecutivo, con los honores correspondientes a un Jefe de Estado.

En la breve ceremonia protocolaria entonaron los himnos nacionales de ambos países y posteriormente sostuvieron un encuentro privado en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, realizaron una conferencia Ampliar

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¿Qué temas abordarán México y Suiza?

En el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas con México, Guy Parmelin realiza una visita acompañado de empresarios suizos quienes buscan ampliar el intercambio económico con sus pares de nuestro país.

En un comunicado, la Presidencia de la República informó que acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; las secretarias de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; y de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez; y la embajadora de México en Suiza, Cecilia Jaber Breceda.

Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, durante su intervención en conferencia de prensa luego de sostener una reunión con Claudia Sheinbaum Ampliar

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¿Quiénes integran la delegación suiza?

Mientras que el presidente de Suiza estuvo acompañado del senador miembro del Consejo de los Estados del Parlamento Suizo, Fabio Regazzi; el embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti; la subsecretaria de Relaciones Económicas Bilaterales de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, Andrea Rauber Saxer; el titular de Comunicación del Departamento Federal de Economía, Educación e Investigación, Urs Wiedmer; la asesora principal del Consejero Federal, Miriam Gurtner; y el director para América del Norte y el Caribe de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, Marcel Brengard.

El presidente suizo Guy Parmelin y su esposa Caroline Merotto arribaron a México el pasado lunes 6 de julio.

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