¿Cada cuánto se debe impermeabilizar realmente una casa antes de que empiecen las goteras?

Impermeabilizar tu azotea a tiempo ayuda a evitar filtraciones y daños por humedad durante la temporada de lluvias.

Con las lluvias, el mantenimiento del hogar se vuelve una prioridad muy importante y uno de los errores más comunes aquí en México es acordarse del techo de la casa hasta que aparece la primera mancha de humedad o, peor todavía, cuando la primera gotera empieza a echar a perder los muebles. Lo sabemos porque esas cosas se nos llegan a pasar.

Por eso la prevención es lo que realmente hace la diferencia para evitar reparaciones que pueden costar hasta el triple si se hacen de emergencia en pleno aguacero. Y justo de eso vamos a hablar.

¿Cada cuánto se debe impermeabilizar una casa en México?

En promedio, los que saben recomiendan revisar y renovar el impermeabilizante cada 3 a 5 años, aunque no existan filtraciones visibles… es mejor no esperar a que aparezcan. Y esto depende del producto que tengas aplicado. En México, los más comunes son:

Impermeabilizantes con duración de 3 años

Impermeabilizantes de 5 años

Sistemas de 10 años o más, como los prefabricados

Pero aquí está el detalle importante. Esa duración no siempre se cumple al pie de la letra. El clima suele jugar en contra. El calor intenso, el granizo e incluso los sismos van desgastando el material antes de tiempo.

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¿Cómo saber si tu techo ya necesita impermeabilización

Hay señales muy claras que indican que la superficie ya presenta desgaste:

Burbujas o zonas infladas

Partes descarapeladas

Grietas, aunque parezcan pequeñas

Encharcamientos constantes

Si aparece cualquiera de estas señales, tu impermeabilizante ya no está protegiendo como debería, aunque según el calendario todavía le falte tiempo.

¿Se puede impermeabilizar si ya empezó a llover?

Definitivamente no, y aquí es donde mucha gente termina perdiendo dinero porque aplicar impermeabilizante cuando la losa tiene humedad provoca que el agua quede atrapada. Después, cuando sale el sol, se forman ampollas que terminan rompiendo la capa nueva en poco tiempo.

Para que el trabajo funcione correctamente necesitas una superficie completamente seca y al menos 24 a 48 horas sin lluvia después de la aplicación

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¿Qué hacer si ya tienes goteras en plena temporada de lluvias?

Si el problema ya apareció, lo primero que debes de hacer es ubicar exactamente por dónde está entrando el agua. Después aplica una solución puntual en lugar de cubrir toda la azotea. En este punto, lo más recomendable es:

Usar sellador de poliuretano en la grieta específica

Revisar y destapar desagües para evitar acumulación de agua

Esperar un veranillo, o sea, varios días seguidos de sol, para realizar la impermeabilización completa

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