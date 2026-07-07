Ariadna Montiel critica a Somos México y lo califica como un reciclaje del PRD

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel se lanzó en contra del nuevo partido Somos México. Dijo que muchos de sus afiliados son “reciclados” de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Es un reciclamiento de muchos militantes de lo que fue el PRD, pero además de lo que fue la derecha del PRD. Históricamente cuando estuvimos en el PRD muchos de nosotros pues éramos la izquierda radical que así nos decían, y ese sector que hoy encabeza Somos México era los que siempre plantearon acordar con el PAN”. — Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Eran, acusó, los que “siempre plantearon acordar con el gobierno en turno y eso era parte de nuestras diferencias profundas y nosotros que tenemos otro proyecto totalmente distinto”.

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La presidenta nacional de Morena aseguró que ahora están de lado del conservadurismo. Además se lanzó en contra del expresidente del PRD y actual presidente de Somos México.

“Yo recuerdo que siempre eran los que estaban en las pluris y así se fue achicando el PRD porque fue olvidando las bases. Entonces, ellos representan esa historia y nosotros representamos pues la lucha al lado del pueblo, nosotros representamos las causas del pueblo”. — Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

En conferencia de prensa del @PartidoMorenaMx:



✅ Felicitamos a @miseleccionmx por su participación en el #Mundial2026.



✅ Destacamos los avances del Gobierno de nuestra presidenta @Claudiashein en salud, seguridad y economía, así como el Plan Michoacán.



✅ A 20 años del… pic.twitter.com/9p83aKosBI — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) July 7, 2026

¿Qué dijo sobre Félix Salgado Macedonio?

En conferencia de prensa, en donde hizo un comparativo entre el sexenio del expresidente Felipe Calderón y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la dirigente de Morena destacó el activismo del senador Félix Salgado Macedonio, quien realiza una gira por el estado de Guerrero, a pesar de no estar inscrito en las precandidaturas para el gobierno del estado. Incluso, Montiel Reyes, dijo que lo va a acompañar.

“El me comentó que va a mantener su activismo y eso está muy bien, yo lo veo muy bien, es muy importante que se mantengan activos en territorio y de hecho quedé con él que lo voy a acompañar. Como él no es candidato pues entonces lo voy a acompañar en estos días”. — Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

¿Cuál fue su postura sobre el caso de “El Mayo” Zambada?

Por último, la dirigente expresó su total respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.

Sostuvo que el gobierno tiene derecho a conocer oficialmente cómo se realizó el operativo en el que fue trasladado a los Estados Unidos.

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