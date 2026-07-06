¿Qué es el operativo Air Kings? El FBI reconoce su papel en la captura de El Mayo Zambada

Ismael "Mayo" Zambada fue arrestado el 25 de julio de 2024 en el Paso Texas, Estados Unidos, junto con Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo"

El periodista especializado en narcotráfico y director del portal Pie de Nota, Luis Chaparro, reveló que el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos ha aceptado por primera vez, de manera oficial, su autoría en el operativo que derivó en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, cofundadores del Cártel de Sinaloa.

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¿Qué reveló el FBI sobre la captura Mayo Zambada?

De acuerdo con Chaparro, la agencia estadounidense exhibió el avión utilizado en la detención dentro de un museo y desclasificó una serie de documentos exclusivos que detallan las modificaciones, arreglos y daños de la aeronave, confirmando además que la misión fue bautizada bajo el nombre clave de “Air Kings”, un operativo secreto, complejo y atrevido.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el periodista enfatizó que esta aceptación por parte del FBI confirma que no se trató de una simple injerencia o manipulación, sino de una incursión literal del gobierno de Estados Unidos en territorio nacional para llevarse al capo sinaloense sin el conocimiento del gobierno federal de México.

Ismael "Mayo" Zambada fue arrestado el 25 de julio de 2024 en el Paso Texas, Estados Unidos, junto con Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo" Ampliar

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¿Qué cuestionamientos hizo Luis Chaparro sobre el operativo?

Chaparro calificó este hecho como sumamente grave, argumentando que demuestra un descontrol en el país respecto al trabajo y operación de agencias internacionales que actúan de forma desconocida, lo cual no representa nada bueno para los mexicanos.

Asimismo, Luis Chaparro expuso las inconsistencias que rodearon la noche de la captura, a la cual denominó como “la noche de las mil mentiras”, haciendo referencia a la versión oficial sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén en una gasolinera, la cual contrastaba con las pruebas de audio y video.

También reveló un documento filtrado por el propio gobierno de Estados Unidos que demuestra que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mintió al asegurar que se encontraba en Los Ángeles el día de los hechos, ya que los registros oficiales de entrada y salida migratoria no muestran ningún movimiento de su parte en esas fechas, ni en los días posteriores.

EEUU protege a LOS CHAPITOS: Claudia Sheinbaum: pic.twitter.com/OvITvaISMF — Pie de Nota (@Piedenota) July 6, 2026

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¿Por qué el FBI habría esperado para hacer el anuncio?

El director de Pie de Nota sugirió que el retraso de un año por parte del FBI para admitir públicamente su participación responde a una estrategia de presión política.

La agencia pudo haber hecho este anuncio desde el primer momento, pero decidió hacerlo ahora debido a que las autoridades mexicanas han encubierto y se han negado a entregar o arrestar al gobernador Rubén Rocha Moya.

Si bien Estados Unidos actúa por sus propios intereses y no por salvar a México del narcotráfico, señaló el periodista, existía información previa sobre la ubicación de Zambada que las autoridades mexicanas no atendieron, lo que derivó en esta intervención que a su vez obligó a México a actuar contra otros capos como “El Mencho” para evitar incidentes similares.

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