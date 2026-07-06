Analizará Sheinbaum reportaje de detención de “El Mayo”… “hay posible protección de EE.UU. a grupo criminal”

La presidenta Sheinbaum dijo que solicitará a la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, brinde detalles de la carpeta de investigación que inició su antecesor, Alejandro Gertz Manero

Al insistir que su gobierno continúa trabajando contra del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que este martes, dará a conocer algunos análisis sobre un reportaje publicado, en torno a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada ocurrida el 25 de julio de 2024.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional la Primera Mandataria habló de la necesidad de detallar la forma como ocurrieron los hechos y la información que Estados Unidos brindó al gobierno de México.

“Este caso que recientemente fue difundido por un periodista, de cómo fue y las consecuencias de la captura del Mayo Zambada. Porque más allá de que, obviamente, es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprensión en México y que nadie lo va a defender, a él sí hubo, de acuerdo con este reportaje, de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actuó, o algunas agencias de Estados Unidos actuaron. Y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México, que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió”.

Para esto dijo, solicitará a la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, brinde detalles de la carpeta de investigación que inició su antecesor, Alejandro Gertz Manero y es que dijo Sheinbaum Pardo, hay información que Estados Unidos, protegió a un grupo criminal a cambio de la detención.

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“Para que se pueda informar, la fiscalía, evidentemente, con su autonomía, pero poder informar claramente qué fue lo que se le dijo, entonces, al fiscal Gertz Manero. Y, de este lado, relaciones exteriores ¿Qué fue lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México en ese momento? ¿Y cómo es que se da esta detención? Y lo que provocó también. Y luego también, que es muy importante decirlo, el la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero, al mismo tiempo, le están dando protección. Es importante que esto se abra, se discuta”.

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Aunque dijo que la oposición mantiene el discurso que su gobierno está a favor del crimen organizado, reiteró que su intención de cuestionar al gobierno de su homólogo Donald Trump, es evitar cualquier acto de injerencia o incluso que se pueda justificar una invasión.

“En nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales. Pero también defendemos al mismo tiempo la soberanía y tienen que esclarecerse hechos. Y eso es muy, muy relevante. Entonces, mañana vamos a hablar de ese tema. Hoy tenemos otra reunión, porque es muy importante, además, que sea una línea de tiempo, agosto, septiembre del 2024, octubre del 2024. ¿Y cómo fue ese episodio? ¿Qué fue lo que las autoridades mexicanas? Digo, las autoridades estadounidenses le dijeron a México. ¿Y qué es lo que sale ahora?”.

La Jefa del Ejecutivo Federal, comentó que también solicitará de los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velazco, la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde.

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