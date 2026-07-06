¿Qué dijo Sheinbaum sobre Gilda Lozoya? Solicita a la FGR informar sobre su captura

Solicitó la presidenta Claudia Sheinbaum a la Fiscalía General de la República (FGR), brinde información a detalle del motivo de la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

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¿Por qué la FGR detuvo a Gilda Lozoya?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, habló de la necesidad que se conozca la presunta participación de la familia, en el caso de la compra de la empresa Agronitrogenados, por un monto mayor.

“Le pedí a la fiscalía que informara con más detalle la participación de esta persona en, de la hermana, pues, de Lozoya en este fraude para beneficiar al dueño de Altos Hornos, entonces, y a algunas otras personas, incluso, presuntamente, al director de Pemex, entonces. Entonces, la fiscalía lo va, espero que lo pueda informar con más detalle, Y también aquí podemos presentar el caso completo, cómo fue que se hizo este fraude a Petróleos Mexicanos y a la Nación. Y también saber si Alonso Ancira ya acabó de pagar los No ha acabado de pagar, y también por eso tiene, se reavivó esta orden de aprensión. Pero también que lo explique la Fiscalía”. —

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¿Qué sigue en el proceso judicial?

Será este martes cuando la jueza Nora Ileana García decidirá si la vincula a proceso a Gilda Susana Lozoya, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Cómo ocurrió la detención?

Fue la semana pasada cuando autoridades mexicanas detuvieron a la hermana del ex titular de Pemex, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) quien acusó, que su detención es un asunto político.

Gilda fue detenida en el AICM Ampliar

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