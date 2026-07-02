Detienen a Gilda Susana “N”, hermana de Emilio Lozoya, en el AICM

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Gilda Susana “N”, hermana del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La mujer es señalada por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del caso Agronitrogenados.

De acuerdo con la FGR, la imputada habría fungido como prestanombres de la empresa Tochos Holding Limited para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de origen presuntamente ilícito.

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¿De qué acusa la FGR a Gilda Susana?

Las investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal establecen que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012 recibió cinco transferencias bancarias por millones de dólares provenientes de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo.

Posteriormente, habría transferido parte de esos recursos a otra persona como parte del esquema de triangulación financiera investigado por las autoridades federales.

Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la #FGR, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y la @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/0O3QZt8mD9 — FGR México (@FGRMexico) July 2, 2026

La Fiscalía sostiene que Gilda Susana “N” también se convirtió en beneficiaria de una empresa tras recibir la cesión de derechos sobre una cuenta bancaria en Suiza por parte de su hermano, Emilio Lozoya Austin, mediante una empresa fachada.

La investigación vincula recursos con la compra de un inmueble

Según la FGR, desde esa cuenta bancaria en Suiza se transfirieron recursos para financiar la compra de un inmueble cuya extinción de dominio ya fue decretada mediante una sentencia definitiva.

La dependencia subrayó que cuando ocurrieron estos hechos, Emilio Lozoya Austin ya tenía conocimiento de que asumiría la dirección general de PEMEX.

Por ello, las autoridades consideran que los recursos administrados por Gilda Susana “N” presuntamente provienen de un esquema de operaciones financieras sin justificación económica o comercial.

¿Qué sigue tras su detención?

Como resultado de los trabajos de investigación de la FGR y del Gabinete de Seguridad federal, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Gilda Susana “N” por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detenida fue puesta a disposición de un juez federal, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

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