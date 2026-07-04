México vs Inglaterra EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026

México e Inglaterra protagonizarán este domingo 5 de julio uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce que enfrenta a un anfitrión encendido con una de las potencias más pesadas de Europa. El duelo se disputará en el Estadio Ciudad de México, donde el equipo de Javier Aguirre buscará romper una barrera histórica y meterse en los cuartos de final ante su gente.

México vs Inglaterra / FIFA Ampliar

La Selección Mexicana llega a este compromiso con argumentos reales para ilusionarse. El Tri avanzó con paso perfecto, ganó sus cuatro partidos previos y, además, lo hizo sin recibir gol. Esa solidez defensiva, combinada con el momento de futbolistas como Julián Quiñones, Raúl Jiménez y el joven Gilberto Mora, ha cambiado por completo el tono alrededor del equipo. Ya no se habla solo de competir con dignidad: se habla de una selección capaz de incomodar de verdad a cualquiera.

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México llega invicto y con confianza total

El triunfo ante Ecuador en la ronda anterior reforzó la sensación de que México encontró una identidad clara en el momento justo. Aguirre parece haber definido una base confiable, con una zaga firme, mediocampo de mucho recorrido y una dupla ofensiva que está respondiendo. Además, el gran factor externo juega a favor: la localía y la altitud de la capital mexicana, un elemento que incluso el entorno inglés reconoce como un punto de dificultad real.

Inglaterra viene con Harry Kane como estandarte

Del otro lado aparece una Inglaterra que tuvo que sufrir más de lo esperado para avanzar. El conjunto de Thomas Tuchel necesitó un doblete tardío de Harry Kane para eliminar a República Democrática del Congo y evitar una crisis mayor. El capitán inglés llega en gran momento goleador, pero alrededor del funcionamiento colectivo todavía existen dudas. Inglaterra tiene nombres de sobra para marcar diferencias, aunque no ha transmitido absoluta confianza en todos sus partidos.

Harry Kane y Jude Bellingham / Richard Pelham Ampliar

El reto para los ingleses será doble: frenar el impulso anímico de México y adaptarse rápido a un contexto hostil, tanto por el ambiente del estadio como por las condiciones físicas del partido.

Posibles alineaciones de México e Inglaterra

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Noni Madueke, Marcus Rashford y Harry Kane.

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México vs Inglaterra: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER