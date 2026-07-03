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Argentina sufre ante Cabo Verde pero avanza a octavos en el Mundial 2026

¡Sufrido pase a octavos! Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en un dramático tiempo extra con goles de Messi, Lisandro y Cuti Romero.

Argentina sufre ante Cabo Verde pero avanza a octavos en el Mundial 2026

Argentina sufre ante Cabo Verde pero avanza a octavos en el Mundial 2026 / Catherine Ivill - AMA

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Argentina y Cabo Verde protagonizaron un vibrante duelo de dieciseisavos de final que tuvo que definirse en los tiempos extra, donde la Albiceleste terminó sellando su pase a la siguiente ronda.

Argentina vs Cabo Verde

Argentina vs Cabo Verde / Chris Brunskill/Fantasista

La primera mitad fue dominada por Argentina, que controló la posesión y prácticamente no le permitió al conjunto africano generar peligro. La superioridad albiceleste se reflejó al minuto 29, cuando un largo trazo de Lisandro Martínez encontró a Lionel Messi, quien bajó el balón de gran manera y definió al primer poste para marcar el 1-0.

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En la segunda parte, Argentina mantuvo la iniciativa, pero no logró ampliar la ventaja. Cabo Verde aprovechó un contragolpe para igualar el encuentro gracias a una definición cruzada de Deroy Duarte, quien puso el 1-1 en el marcador. Después del empate, los africanos resistieron los ataques argentinos y llevaron el partido hasta la prórroga.

Ya en el tiempo extra, Argentina recuperó la ventaja al minuto 92. Tras un tiro de esquina, Lisandro Martínez apareció en el área y definió al primer poste para colocar el 2-1. Sin embargo, apenas 11 minutos después, Sidny Lopes sacó un espectacular disparo desde fuera del área y firmó un auténtico golazo para decretar el 2-2.

Lionel Messi y Nahuel Molina celebran gol

Lionel Messi y Nahuel Molina celebran gol / MB Media

En la segunda mitad de la prórroga, la Albiceleste volvió a golpear muy temprano. Lionel Messi envió un gran centro al área y Cristian Romero conectó de cabeza para marcar el 3-2 definitivo, resultado con el que Argentina consiguió su clasificación a los octavos de final. Aunque Cabo Verde encerró a los sudamericanos en los últimos minutos y estuvo cerca de igualar nuevamente, el tiempo ya no le alcanzó.

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