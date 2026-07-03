¿Qué pasó en el Tren Maya? Reportan convoy varado durante toda la noche

Una falla del Tren Maya provocó la detención de un convoy que se dirigía a la terminal de Cancún, lo que causó retrasos en el itinerario de viaje y afectaciones a los usuarios que se encontraban a bordo. Estuvieron varados desde las 20:00 horas del 1 de julio hasta la madrugada de ayer jueves.

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¿Dónde ocurrió la falla del Tren Maya?

La unidad quedó inmovilizada en el tramo entre Leona Vicario y Cancún.

Pasajeros reportaron que la espera por una solución superó las cinco horas dentro de los vagones, periodo durante el cual se interrumpió el suministro de energía eléctrica.

Derivado del corte de corriente, los sistemas de aire acondicionado dejaron de funcionar, lo que generó inconformidad debido al incremento de la temperatura en el interior.

Los usuarios manifestaron la falta de información por parte del personal de la unidad y la ausencia de abastecimiento de agua o alimentos.

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¿Qué pasó con los pasajeros?

Para el traslado de los afectados a la estación final, se requirió la llegada de un tren alterno para realizar labores de remolque, además de la movilización de servicios de emergencia, incluyendo el cuerpo de bomberos en la zona de vías.

Hasta este momento, la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de la operación del Tren Maya, no ha emitido un reporte oficial con el diagnóstico técnico de la avería.

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