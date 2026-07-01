Ricardo Monreal pide no generar incertidumbre por negativa de EU a extender el T-MEC

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la decisión de Estados Unidos de no ampliar la vigencia del T-MEC no debe generar incertidumbre en el sector económico, ya que el acuerdo comercial continuará en vigor hasta ese año.

El legislador de Morena reconoció que lo deseable era extender el tratado por otros 16 años, hasta 2052, como lo propusieron México y Canadá, aunque recordó que desde hace tiempo se conocía la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, de no respaldar esa opción.

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¿Qué dijo Ricardo Monreal sobre la vigencia del T-MEC?

Monreal señaló que, pese a la negativa para ampliar el acuerdo, lo importante es que ninguno de los tres países manifestó su intención de abandonar el tratado, por lo que seguirá vigente hasta 2036, conforme a lo pactado hace seis años.

“Creo que es normal, pues Trump no simpatiza con el T-MEC; sin embargo, los factores económicos y las personas que se han beneficiado con el tratado piensan de manera distinta. Yo creo que es importante que se dé a conocer esta postura para que no se genere incertidumbre. Claro, lo deseable era que fuera por 16 años, hasta el 2052 como lo solicitaba México y Canadá, que era el escenario número uno”. — Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/lY3KhHiV1W — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 1, 2026

El coordinador parlamentario lamentó que no existiera consenso para ampliar la duración del acuerdo, aunque expresó confianza en que, más adelante, pueda negociarse una nueva extensión.

Ante las interpretaciones sobre el T-MEC, certidumbre: las reglas están escritas. Respaldamos la visión de Estado de la Presidenta @Claudiashein y del Secretario de Economía @m_ebrard. México participa en la revisión con seriedad y confianza. pic.twitter.com/aHBcNFKOsu — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 1, 2026

Pedro Haces destaca continuidad del tratado

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC de la Cámara de Diputados, Pedro Haces, quien consideró positivo el resultado de la primera reunión trilateral encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.

“La primera reunión trilateral que ha tenido el secretario Marcelo Ebrard con sus homólogos considero que nos ha ido bien, porque nadie ha marcado la salida de cualquiera de los tres países; todo queda como estaba estipulado hasta el año 2036, quedan diez años de tratado”. — Pedro Hacer, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC

El legislador indicó que la Comisión de Seguimiento al T-MEC dará puntual seguimiento al proceso de revisión del acuerdo comercial.

Próxima reunión será en la Ciudad de México

Pedro Haces adelantó que sostendrá una reunión con Marcelo Ebrard el próximo viernes para conocer los avances de las negociaciones y afirmó que estará atento al encuentro presencial que sostendrán representantes de México, Estados Unidos y Canadá en la Ciudad de México.

El diputado reiteró que el diálogo entre los tres países permitirá avanzar en la revisión del tratado y mantener la estabilidad comercial en la región.

Hoy instalamos la Comisión Especial para el Seguimiento al T-MEC en la @Mx_Diputados, la cual tengo el honor de presidir.



Tengo la convicción de que este es el momento de México, pero también de Estados Unidos y Canadá, porque América del Norte avanza unida.



Reconocemos el… pic.twitter.com/ROXsIhZK67 — Pedro Haces (@PedrohacesO) May 28, 2026

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