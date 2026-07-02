Suiza vs Argelia EN VIVO: alineaciones y dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Suiza y Argelia se miden en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 por el pase a octavos. Los suizos quedó primera de su grupo, mientras que los argelinos terminó en tercer lugar.

Selección de Suiza / Jared C. Tilton - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Suiza a los dieciseisavos de final?

Los dirigidos por Murat Yakin empezaron con un empate ante Qatar a un gol, Breel Embolo abrió el marcador, aunque al minuto 90+4, Miro Muheim igualó el marcador.

Contra Bosnia, todas las anotaciones llegaron en el segundo tiempo, Johan Manzambi anotó doblete, los demás goles fueron de Ruben Vargas y Granit Xhaka, por el cuadro dirigido por Serjej Barbarez descontó Ermin Mahmic.

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En su último juego, los suizos le ganaron a uno de los tres anfitriones, Canadá, 2 goles por 1. Con ese resultado aseguraron el primer lugar del Grupo B y evitaron que los canadienses disputaran su cuarto encuentro en su territorio.

Posible alineación (4-2-3-1):

Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Johan Manzambi; Dan Ndoye, Ruben Vargas, Breel Embolo.

Riyad Mahrez / Maja Hitij - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Argelia ante Suiza?

Argelia empezó con el pie izquierdo, cayeron 3 goles por 0 contra Argentina con hat-trick de Lionel Messi. Tuvieron su revancha ante Jordania, con goles de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri remontaron después de ir abajo en el marcador.

En su último juego, empataron a tres goles ante Austria, en el llamado pacto de Kansas, ya que con ese resultado, ambas selecciones clasificaron a la siguiente ronda.

Posible alineación (4-2-3-1):

Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar, Ibrahim Maza; Fares Chaibi, Riyad Mahrez, Amine Gouiri.

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador entre Suiza y Argelia, se medirá el próximo martes 7 de julio ante el vencedor del partido de Colombia y Ghana por el pase a los cuartos de final.

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Suiza vs Argelia DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER