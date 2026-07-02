IMSS registra hospitalización de 54 personas durante el Mundial; tres pacientes son extranjeros

Hasta el 30 de junio, personal médico del IMSS ha brindado atención a 54 personas lesionadas durante los festejos del Mundial.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha proporcionado atención hospitalaria a 54 personas al 30 de junio, durante el desarrollo del Mundial de Futbol México 2026. Del total de estas personas, 10 no son derechohabientes y tres de ellas son de nacionalidad extranjera, provenientes de Taiwán, Estados Unidos y Marruecos.

El Instituto informó que, para responder a la demanda de servicios de salud derivada del evento, mantiene en operación el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres, desde donde se realiza la vigilancia permanente de 253 unidades médicas estratégicas en todo el país, con especial atención en las ciudades sede y zonas de alta afluencia turística.

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IMSS fortalece vigilancia en unidades médicas durante el Mundial

La titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, Janett Alvarado González, explicó que el Centro recibe, integra y analiza información en tiempo real para facilitar la toma de decisiones ante emergencias, desastres o eventos de concentración masiva como el Mundial.

Recordó que el 2 de junio de 2026, el director general del IMSS, Zoé Robledo, puso en marcha el Comando Central para el Mundial, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, mantener vigilancia permanente sobre las unidades médicas estratégicas y garantizar la continuidad de los servicios de salud durante el evento.

Como parte de la preparación para la justa deportiva, el Instituto desarrolló un plan integral que incluyó capacitación virtual, talleres regionales para mil 450 trabajadores, instalación de comandos operativos estatales, análisis de riesgos y el acondicionamiento de 253 unidades médicas.

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Centro Virtual opera las 24 horas para atender emergencias

El sistema opera mediante una plataforma tecnológica que permite la comunicación en tiempo real entre hospitales y niveles directivos del IMSS, además de integrar herramientas para monitorear la disponibilidad hospitalaria, camas, hemocomponentes, georreferenciación de unidades médicas, censos nominales de pacientes y mapas de riesgo.

De manera complementaria, el Centro mantiene monitoreo permanente de redes sociales, medios de comunicación y organismos especializados en fenómenos naturales para fortalecer los mecanismos de alerta temprana y la capacidad de respuesta institucional.

Actualmente, el Centro cuenta con 36 especialistas distribuidos en turnos para mantener operaciones las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que permite coordinar la atención médica y responder oportunamente ante cualquier contingencia.

El IMSS destacó que esta infraestructura tecnológica fortalece la capacidad de respuesta del Instituto y contribuye a proteger la salud de más de 70 millones de derechohabientes y sus familias, tanto durante el torneo como ante cualquier emergencia o desastre. La Atención médica Mundial continuará respaldada por este sistema de monitoreo permanente.

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