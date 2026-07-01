Programa Hoy No Circula 2 de julio: ¿Qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex?

Antes de salir con tu vehículo este jueves 2 de julio de 2026, es importante revisar el calendario del Programa Hoy No Circula, ya que la medida ambiental continúa vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este jueves deberán suspender su circulación los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, que cuenten con holograma de verificación 1 o 2. La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas, salvo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determine medidas adicionales por contingencia ambiental.

¿Qué autos no circulan este jueves 2 de julio en CDMX y Edomex?

Para este jueves 2 de julio, el Programa Hoy No Circula establece que no podrán circular:

Vehículos con engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Holograma 1 y 2.

El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas.

En caso de que durante el día se active una Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono, la CAMe podrá implementar el Doble Hoy No Circula, ampliando las restricciones a otros vehículos. Por ello, se recomienda consultar los avisos oficiales antes de salir.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Las autoridades mantienen las excepciones previstas en el programa. Pueden circular con normalidad:

Vehículos con holograma 00 y 0.

Automóviles eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público y de emergencia.

Vehículos conducidos por personas con discapacidad que cumplan con la normativa vigente.

Unidades de servicios funerarios y transporte escolar autorizados.

¿Dónde aplica el Programa Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, además de algunos municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

Las autoridades ambientales recomiendan mantenerse atentos a los comunicados de la CAMe y de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), ya que las restricciones pueden modificarse si se registra una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.