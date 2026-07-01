Podría reforzarse seguridad en partido del domingo: Sheinbaum

Después de que se registrara la muerte de cuatro personas en Paseo de la Reforma, la Primera Mandataria comentó que platicó el tema con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el Gabinete de Seguridad, el cual dijo, ya revisa con la Fiscalía lo ocurrido en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

“Hoy en la mañana me informaron nuevamente con la jefa de gobierno, en el gabinete de seguridad se planteó. Tiene que hacer una revisión la propia fiscalía de exactamente qué fue lo que ocurrió. De todas maneras, ya se está apoyando a las familias por parte del gobierno de la ciudad, y vamos a a hacerlo nosotros también. Y, en efecto, pues, hay que celebrar con responsabilidad. Vamos a ver exactamente qué ocurrió y ver si para el domingo se requerirían algunas acciones, pues, de prevención, sobre todo”.

Aseguró que el Gobierno de la Ciudad ya brinda apoyo a las familias afectadas. Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de dos mujeres y un hombre durante la noche de este martes.

“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a 3 personas que ayer, lamentablemente, fallecieron. La jefa de gobierno va a dar conferencia, no sé si ella o su equipo, a las 10 de la mañana por esta situación aquí en la ciudad. Y una vez que tengamos más información, por supuesto, le informamos y siempre nuestro pésame. Y está la jefatura de gobierno en contacto con sus familias, y hoy le di instrucciones a Rosa Isela para que también apoyen en todo lo necesario”.

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Llaman a celebrar con responsabilidad los partidos de la Selección

Por cierto, que la Jefa del Ejecutivo Federal felicitó a la Selección Mexicana de Futbol.

“Bueno, 1º felicidades a la selección, porque, la verdad, fue un gran juego, un de primerísima. Hay quien le gusta decir, ¿y si hubieran hecho esto y si hubieran hecho aquello? Pero dieron todo en la cancha, y con un profesionalismo excepcional. Y es un orgullo para todas y todos los mexicanos. En el 1º triunfo de la selección, yo dije, es que al que no quiera México le va a ir mal, de dentro y de fuera, porque nuestro país es algo extraordinario. Y algo muy bonito es el orgullo de ser mexicanos”.

Destacó que ha sido en nuestro país donde se ha visto mayor celebración por los partidos de la Copa del Mundo; sin embargo, insistió en la necesidad de que estas se desarrollen con responsabilidad. Añadió que los Operativos de seguridad serán revisados para determinar si es necesario implementar medidas preventivas adicionales en los próximos encuentros.

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