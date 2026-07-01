Cuatro fallecidos tras festejos del México vs Ecuador en CDMX; investigan las causas

Los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas en la Ciudad de México, informó el Gobierno capitalino. Los fallecidos se registraron en las inmediaciones de Paseo de la Reforma y ya son investigados por la Fiscalía capitalina.

De acuerdo con la secretaria de Salud, Nadine Gassman, tres personas murieron por asfixia y una más perdió la vida tras presentar una crisis convulsiva, sangrado de tubo digestivo y un paro cardiorrespiratorio.

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¿Cómo ocurrieron las cuatro muertes durante los festejos?

La funcionaria detalló que los cuatro casos ocurrieron en distintos puntos cercanos a Paseo de la Reforma.

Dos de las víctimas fueron una mujer de 19 años y un hombre de 44 años, quienes fallecieron en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la Zona Rosa. Otra mujer, de 48 años, murió en la calle Berna, en la colonia Juárez.

La cuarta víctima corresponde a un hombre de aproximadamente 30 años que permanece en calidad de desconocido, ya que hasta el momento no ha sido identificado por sus familiares.

📢 Ayúdanos a identificarlo.



Solicitamos el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de un hombre que lamentablemente perdió la vida durante los festejos en Paseo de la Reforma.



Si tienes información que pueda ayudar, comunícate a LOCATEL ☎️ 55 56 58 11 11.



🤝… pic.twitter.com/ZiGgRutBl2 — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

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Descartan intoxicación por alcohol en uno de los casos

Nadine Gassman explicó que inicialmente se consideró la posibilidad de que el joven hubiera fallecido por intoxicación alcohólica o por consumo de alguna otra sustancia; sin embargo, aclaró que las primeras investigaciones descartan esa hipótesis.

La secretaria de Salud informó que el hombre fue trasladado con diagnóstico de estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.

“En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación”. — Nadine Gassman, secretaria de Salud

Más de mil 600 personas recibieron atención médica

Además de las cuatro defunciones, las autoridades capitalinas reportaron que más de mil 600 personas fueron atendidas por diversas lesiones, golpes o malestares durante las celebraciones posteriores al partido entre México y Ecuador.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer cada uno de los fallecimientos y determinar con precisión las causas de muerte.

No hay palabras que puedan consolar los hechos que se dieron el día de ayer. Lo que debió ser un día alegre y de ilusión para nuestra ciudad se convirtió en una tragedia dolorosa para familias.



A sus seres queridos les abrazo con el alma; comparto su dolor y les reitero que no… pic.twitter.com/yf5DULQMfK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

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