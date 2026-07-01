¿Cuánto dinero ha dejado el Mundial 2026 en México? Concanaco revela los negocios ganadores

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) informó que la derrama por el Mundial en México alcanzó los 17 mil 500 millones de pesos durante los primeros 13 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, reflejando el impulso que el torneo ha generado en los sectores de comercio, servicios y turismo.

El organismo empresarial destacó que esta cifra no incluye alrededor de cinco mil millones de pesos correspondientes a la venta de boletos, cuyos ingresos se contabilizan por separado, por lo que el impacto económico total es aún mayor.

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¿Qué sectores han sido beneficiados por el Mundial 2026?

La CONCANACO SERVYTUR reiteró su expectativa de que el Mundial concluya con una derrama económica cercana a los 65 mil millones de pesos, beneficiando principalmente a restaurantes, hoteles, bares, comercios, transporte, agencias de viaje y prestadores de servicios turísticos en las ciudades sede y en distintos destinos del país.

Desde el inicio del torneo, explicó la Confederación, el consumo mostró un comportamiento favorable. Tan solo durante la inauguración y los primeros encuentros disputados en territorio nacional, se estimó una derrama económica de mil 200 millones de pesos, impulsada por el incremento en el consumo de alimentos, hospedaje, entretenimiento y productos relacionados con la justa mundialista.

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¿Qué busca la estrategia “Un Mundial Muy Mexicano”?

La Confederación recordó que impulsa la estrategia “Un Mundial Muy Mexicano”, cuyo objetivo es extender los beneficios económicos del torneo más allá de las tres sedes mundialistas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— para favorecer también a miles de pequeñas y medianas empresas familiares en todo el país.

Esta iniciativa promueve el turismo, el consumo local y la articulación con las cámaras empresariales para que un mayor número de negocios participe en la actividad económica generada por el evento deportivo.

Especialistas coinciden en que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en uno de los principales motores de consumo durante el verano, con incrementos significativos en la ocupación hotelera, las ventas en restaurantes, la movilidad y la actividad comercial, especialmente en las ciudades que albergan partidos y festivales para aficionados.

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