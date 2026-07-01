Sin ley seca, la cosa hubiera sido peor: Clara Brugada defiende operativo tras festejos del Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la Ley Seca fue una medida clave para contener los riesgos durante las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial, al señalar que sin esa restricción “la cosa hubiera sido peor”.

La mandataria capitalina informó que un millón 400 mil personas participaron en los festejos realizados en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que, dijo, representa la mayor concentración de personas registrada en la historia de la capital.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto dinero ha dejado el Mundial 2026 en México? Concanaco revela los negocios ganadores

¿Cuántas personas participaron en los festejos en la Ciudad de México?

Brugada detalló que del total de asistentes, 484 mil personas acudieron al Zócalo y a los festivales organizados en distintas alcaldías; 820 mil se concentraron en Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución y Avenida Juárez; mientras que 95 mil permanecieron en los alrededores del Estadio Ciudad de México.

La jefa de Gobierno explicó que su administración realizó llamados permanentes para evitar que toda la población se concentrara en el Ángel de la Independencia.

“Desde el Gobierno de la Ciudad realizamos desde ayer llamados permanentes de forma insistente por todas las vías de comunicación posibles para que la población no se concentrara únicamente en el Ángel de la Independencia; estos llamados tuvieron el propósito de evitar aglomeraciones, y así lo logramos en buena medida, porque miles se distribuyeron en más puntos”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

No hay palabras que puedan consolar los hechos que se dieron el día de ayer. Lo que debió ser un día alegre y de ilusión para nuestra ciudad se convirtió en una tragedia dolorosa para familias.



A sus seres queridos les abrazo con el alma; comparto su dolor y les reitero que no… pic.twitter.com/yf5DULQMfK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Clara Brugada defiende la Ley Seca CDMX

La mandataria afirmó que la Ley seca cumplió con su objetivo de reducir riesgos durante las celebraciones.

“Si esto no se hubiera hecho, hubiéramos tenido una situación mayor”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que únicamente durante la jornada del martes fueron decomisadas 6 mil 529 latas de cerveza y 151 botellas de bebidas alcohólicas, además de que se clausuraron seis establecimientos por incumplir la restricción.

Añadió que desde el inicio del operativo, la semana pasada, las autoridades han asegurado cerca de 50 mil latas de cerveza.

Llaman a celebrar con responsabilidad el próximo domingo

Ante la posibilidad de nuevas concentraciones por el siguiente partido del Mundial, Clara Brugada exhortó a la población a mantener una actitud responsable.

“No se pueden prohibir los festejos y las expresiones… hago un llamado a vivir esta fiesta, cuidándonos colectivamente, a vivir la emoción, cuidándonos mutuamente, construyamos una cultura de cuidado en concentraciones multitudinarias”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

La mandataria adelantó que ya instruyó reforzar los protocolos de Protección Civil, Salud y Seguridad para el próximo domingo, cuando nuevamente se espera una importante afluencia de aficionados.

Finalmente, sostuvo que cancelar las celebraciones en el Ángel de la Independencia o colocar vallas no resolvería el problema y reiteró el llamado a festejar con civismo, solidaridad y responsabilidad.

En Vivo | Acompáñame a la Conferencia de Prensa. https://t.co/JNbKZ6Ime7 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información