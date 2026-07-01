¿Cuál es la importancia del sector energético con el inicio de la negociación del T-MEC?

Expertos no ven un cambio sustancial al estatus de la controversia del sector energético en el marco del T-MEC, tras lanzamiento de contratos mixtos de México / Agencias

El sector energético ha sido uno de los principales puntos de tensión en la negociación del T-MEC; hoy toma relevancia en el inicio de la revisión formal del tratado que hoy entra en fase de negociación, reconoció el periodista y columnista de EL FINANCIERO, Atzayaelh Torres, en el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, en donde afirmó que la controversia del sector podría ser una herramienta para que Estados Unidos logre mejores resultados en la revisión del T-MEC que inicia este miércoles.

El sector energético, barrera no arancelaria, ha escalado a una controversia que parece estar detenida en un limbo, de acuerdo con sus acusadores, el Gobierno de México ha puesto una serie de trabas a la inversión en energía como consecuencia del cambio de régimen, así como la ideología estatista desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que derivó en la reforma energética de 2024 y que le ha tocado implementar a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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De acuerdo con Torres, “las empresas estadounidenses y canadienses han acusado al Gobierno Mexicano de crear condiciones que dan ventaja a las empresas estatales CFE, Pemex, que partieron del rescate a la Soberanía Energética impulsada por la 4T.

Sin embargo, dijo con la finalidad de agradar una tanto a los socios del T-MEC en cuanto a energía el Gobierno mexicano lanzó los llamados contratos mixtos con empresas privadas tanto en proyectos junto con Pemex, así como con la CFE , enmarcados en el Plan México, que tienen a finalidad de hacerse de simpatías de cara a la revisión del Tratado.

Aunque los expertos no ven un cambio sustancial al estatus de la controversia del sector energético en el marco del T-MEC, se anticipa que será una de las principales herramientas de presión con las que Estados Unidos puede alcanzar sus objetivos en la mesa de negociación.

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