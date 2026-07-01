Gol de Quiñones provocó vibraciones similares a un microsismo: SASSLA

El gol del seleccionado mexicano de Julián Quiñones durante el partido de México contra Ecuador provocó altas vibraciones similares a un microsismo en la Ciudad de México.

De acuerdo con el director general de SASSLA, la plataforma digital de alertamiento y gestión integral de riesgos de México, Diego Ramírez Calvo, a través del monitoreo, con el registro en tiempo real en inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México, los sismógrafos pudieron registrar “la vibración de brincos y emoción simultanea transmitida al suelo, no un sismo tectónico como tal”.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así Las Cosas”, Diego recordó que en 2018 con el primer gol se pudo detectar con los acelerómetros como se disparó la vibración, reportando un sismo en la capital mexicana e incluso los teléfonos comenzaron a vibrar.

LOS FESTEJOS DEL GOL.

LOS FESTEJOS DE MÉXICO.

LOS FESTEJOS DE LA ILUSIÓN.



México al medio tiempo, le pega 2-0 a Ecuador en el Estadio CDMX.🇲🇽🥹

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Los sismógrafos, explicó Diego, tienen la capacidad de detectar este tipo de vibraciones, en esta ocasión con la celebración del histórico primer gol de Quiñones en el partido de la selección de México contra Ecuador.

A 12 años de iniciada, la aplicación de SASSLA continúa brindado un servicio puntual en la detección de sismos, aunque también alerta sobre lluvias intensas y prevención de otros fenómenos naturales.

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