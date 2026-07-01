Caos en festejos del Ángel de la Independencia: Ajustarán protocolos tras estampida

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que se realizará una revisión exhaustiva de los lineamientos de seguridad tras el colapso ocurrido entre la calle Florencia y el Ángel de la Independencia, donde la aglomeración de ciudadanos dejó un saldo de cuatro personas fallecidas durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana.

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¿Qué provocó el colapso durante los festejos?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el funcionario detalló que el incidente se originó en una calle pequeña que se vio rebasada por un arribo masivo y repentino de personas.

Señaló que existen indicios de que la multitud corrió en la zona de acceso a Paseo de la Reforma, lo que provocó el colapso.

Cravioto defendió la efectividad de las medidas preventivas implementadas por la administración local, como la activación de la ley seca orientada a regular la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles, restaurantes y bares.

Las fuerzas de seguridad han logrado el decomiso de casi 50 mil botes de cerveza en las inmediaciones durante los días de partidos, aunque admitió la complejidad de controlar el comercio informal ante concentraciones de tal magnitud.

Cuatro personas perdieron la vida durante los festejos en el Ángel por el triunfo de México.



Obviamente sabíamos que era el punto de mayor concentración, pero por eso se pusieron distintos espacios alrededor de Reforma: @craviotocesar, secretario de Gobierno de la CDMX.



Con… pic.twitter.com/Q3wfjwo73I — W Radio México (@WRADIOMexico) July 2, 2026

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¿Qué medidas se reforzarán para los próximos eventos masivos?

La estrategia gubernamental también contempló la instalación de pantallas en puntos estratégicos como el Zócalo, la avenida Juárez, la glorieta de la Diana Cazadora y la glorieta de la Palma, buscando diversificar los puntos de reunión para evitar que la totalidad de los 1.4 millones de asistentes se concentraran en el monumento de la Independencia.

De cara a las próximas movilizaciones de aficionados esperadas para este domingo, las autoridades capitalinas sostendrán reuniones técnicas para fortalecer las medidas de protección civil.

El secretario hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana en eventos masivos, instando a la población a moderar el consumo de alcohol y a atender los avisos de saturación de las plazas públicas para prevenir nuevos incidentes.

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