Terremoto en Venezuela: Criollitos confirma la muerte de al menos 100 niños beisbolistas en La Guaira

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron el estado venezolano de La Guaira continúa dejando historias que han conmocionado al país y al mundo. Una de las más dolorosas involucra a la organización Criollitos de La Guaira, que confirmó la muerte de al menos 100 niños beisbolistas pertenecientes a sus distintas categorías infantiles.

La información fue dada a conocer por Jhorny Sojo, presidente de Criollitos de La Guaira, quien explicó que la cifra corresponde a los reportes recibidos por las diferentes divisiones de la organización deportiva. Sin embargo, advirtió que el número podría aumentar, ya que todavía existen menores desaparecidos y otros permanecen hospitalizados.

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¿Qué informó Criollitos de La Guaira sobre los niños beisbolistas?

De acuerdo con Jhorny Sojo, la tragedia golpeó especialmente a las categorías infantiles de la organización, considerada una de las principales escuelas de formación de béisbol menor en Venezuela.

El dirigente explicó que muchos de los menores fallecidos pertenecían a la categoría Semilleros, integrada por niños de entre cuatro y cinco años de edad. Además, señaló que todavía hay jugadores desaparecidos y familias enteras que esperan noticias de sus seres queridos mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Criollitos de Venezuela fue fundada en 1962 y ha sido semillero de cientos de peloteros que posteriormente llegaron al béisbol profesional. Por ello, la pérdida de estos menores representa uno de los episodios más dolorosos en la historia del deporte venezolano.

¿Cómo avanza la emergencia por los terremotos en Venezuela?

Mientras continúan las labores de rescate en La Guaira, las autoridades venezolanas mantienen la búsqueda de personas desaparecidas entre edificios colapsados y comunidades devastadas.

La ayuda internacional ha llegado con equipos especializados de distintos países; sin embargo, organizaciones humanitarias y habitantes de las zonas afectadas han denunciado retrasos en la llegada de maquinaria pesada y dificultades para acceder a algunas áreas debido a daños en la infraestructura y problemas de suministro.

Diversos organismos internacionales también han advertido sobre el riesgo de una crisis sanitaria por la falta de agua potable, los daños en hospitales y el desplazamiento de miles de familias.

La tragedia que enluta al béisbol venezolano

La muerte de los niños de Criollitos ha generado una ola de solidaridad dentro y fuera de Venezuela. Academias, ligas infantiles y organizaciones deportivas han expresado sus condolencias a las familias afectadas y han rendido homenaje a los menores que soñaban con convertirse en beisbolistas profesionales.

Aunque el reporte de los 100 niños fallecidos proviene de la propia organización deportiva y no forma parte del balance oficial del Gobierno venezolano, el caso refleja la magnitud del impacto que los terremotos tuvieron sobre una de las comunidades deportivas más importantes del país.

Con las labores de rescate aún en marcha, la prioridad sigue siendo localizar a los desaparecidos, atender a los sobrevivientes y brindar apoyo a cientos de familias que, además de perder sus hogares, hoy enfrentan el duelo por una generación de jóvenes peloteros cuyos sueños quedaron sepultados bajo los escombros.