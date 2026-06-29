Héroes de cuatro patas presentes en Venezuela para buscar vida entre los escombros

México responde al llamado de ayuda

Cuando cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, México volvió a demostrar su solidaridad. Los perros rescatistas Orly, Balam y Kenai emprendieron el viaje hacia Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda y rescate después de los fuertes sismos que sacudieron ese país el pasado 24 de junio y que dejaron miles de personas afectadas.

Los tres caninos viajaron acompañados de su entrenador, Edgar Martínez, como parte del equipo USAR (Urban Search and Rescue) de la Cruz Roja Mexicana, especializado en operaciones de búsqueda en estructuras colapsadas. Gracias a su certificación internacional, están preparados para intervenir en escenarios donde encontrar sobrevivientes depende, muchas veces, del extraordinario sentido del olfato de estos binomios caninos.

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Experiencia que salva vidas

Orly y Balam no son desconocidos en este tipo de misiones. En 2023 participaron en las labores de rescate tras los terremotos en Turquía, donde durante 11 días ayudaron a localizar a cuatro personas con vida y a recuperar 36 cuerpos. Esa experiencia ahora será fundamental para enfrentar una nueva emergencia humanitaria.

Además, ambos perros son hijos de Athos, el histórico perro rescatista de la Cruz Roja que murió envenenado en 2021 junto con Tango. Su caso marcó un precedente en México al derivar en el primer juicio penal por maltrato animal con una sentencia condenatoria. El legado de Athos continúa ahora a través de sus descendientes, quienes siguen participando en misiones de alto riesgo alrededor del mundo.

Equipo USAR Ampliar

La importancia de los binomios caninos

Los perros de búsqueda poseen una capacidad olfativa que les permite detectar rastros humanos incluso debajo de grandes cantidades de concreto y escombros. Esa habilidad suele acelerar significativamente la localización de personas atrapadas, especialmente durante las primeras horas posteriores a un desastre natural, cuando las posibilidades de encontrar sobrevivientes son mayores.

Junto con especialistas mexicanos y brigadas internacionales provenientes de otros países, los binomios caninos colaborarán para reforzar las acciones de rescate y brindar esperanza a las familias venezolanas que aún esperan noticias de sus seres queridos.

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La misión continúa entre los escombros

La participación de Orly, Balam y Kenai representa una nueva muestra de la preparación y el reconocimiento internacional que tienen los equipos mexicanos de búsqueda y rescate. Su llegada a Venezuela fortalece los esfuerzos humanitarios desplegados tras la tragedia y refleja el compromiso de México con la cooperación internacional en situaciones de emergencia.

Perro rescatista Ampliar

Max regresa a México tras resultar herido

Mientras nuevos binomios caninos continúan las labores de rescate en Venezuela, otro de los protagonistas de esta emergencia ya emprendió el camino de regreso. Max, un perro rescatista mexicano perteneciente al equipo de la Marina, volverá al país para recuperarse después de sufrir una lesión durante las operaciones de búsqueda entre estructuras colapsadas. Antes del accidente, el can logró participar en el rescate de siete personas con vida, además de localizar a dos menores y tres perros atrapados entre los escombros. Tras ser valorado por veterinarios, se determinó suspender su participación para priorizar su recuperación, mientras su estado de salud fue reportado como estable.