Ejército Mexicano rescata con vida a un niño de 9 años entre los escombros en Venezuela

Destacó el Ejército Mexicano los primeros logros en los trabajos hechos en Venezuela, tras los fuertes sismos registrados el pasado miércoles.

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A través de un comunicado, la Secretaria de la Defensa Nacional informó que durante las labores de ayuda humanitaria que efectúa el Ejército Mexicano en el municipio de Vargas, en La Guaira, Venezuela, la madrugada de este domingo, personal del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” logró el rescate con vida de un menor de aproximadamente 9 años.

Seis horas de trabajo entre los escombros para salvar una vida

Detalló que dicho resultado se dio tras atender un llamado para rescatar a personas atrapadas en una estructura colapsada sobre la avenida Corales, una célula de rescate del Batallón de Atención a Emergencias localizó al pequeño atrapado en un espacio aislado mediante la técnica de llamado y escucha.

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Atención médica inmediata y traslado a zona segura

Explicó que, tras ser localizado el niño, se efectuó exitosamente el rescate, tras 6 horas continuas de trabajo de corte, penetración y remoción de escombros.

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Una vez rescatado y evacuado, el menor fue atendido por una célula del Servicio de Sanidad del Ejército Mexicano quien le brindó los primeros auxilios en el sitio; posteriormente, el menor fue trasladado al Área de Concentración de Víctimas, establecida en el Campamento Militar del municipio de Vargas.

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