México vs Ecuador: Horarios y rutas del Tren Ligero por el Mundial 2026

Si visitas la capital del país durante el Mundial 2026 y vas a asistir a un juego en el Estadio Ciudad de México, el Tren Ligero es una de las mejores formas para llegar al recinto, en total su trayecto es de 13 kilómetros y dentro de su longitud, hay varios sitios históricos para visitar.

Tren Ligero pintado con un ajolote / NurPhoto Ampliar

En Xochimilco, afuera de la estación existen servicios de tour para las famosas trajineras que quedan a 20 minutos de distancia en coche. Para visitar unos de los museos más importantes en la historia del arte del país, te debes bajar en la estación La Noria, y a cinco minutos caminando, te encontraras con el Museo Dolores Olmedo.

Si quieres conocer una de las universidades más prestigiosas de la ciudad, afuera de la estación Periférico verás el Tecnológico de Monterrey. También dentro de la ruta, te quedará a lado el estadio y hasta Taxqueña podrás hacer conexión con la línea 2 del metro.

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Horarios ordinarios del Tren Ligero

Lunes a Viernes: 05:00 a 00:00 horas

05:00 a 00:00 horas Sábados: 06:00 a 00:00 horas

06:00 a 00:00 horas Domingo: 07:00 a 00:00 horas

Servicios para la Copa del Mundo

Durante los días de partido, el Tren Ligero tendrá un horario diferente, en vez de cerrar a la medianoche, extenderá una hora su cierre, por lo que será hasta las 01:00 horas cuando no salgan más trenes, esto con la finalidad de que los aficionados tengan más tiempo para desalojar el estadio y no haya aglomeraciones.

Aunado a lo anterior, el Tren Ligero contará con otros servicios durante los juegos en la Ciudad de México:

Tren Ligero / NurPhoto Ampliar

Tren Ligero regular: Unas horas antes del juego, comenzará un cierre parcial. A las 13:00 horas ya no se podrá acceder al servicio, por lo que tendrás que optar por rutas alternas.

Tren Ligero para aficionados: Desde taxqueña, habrá trenes que no hagan paradas y se dirijan únicamente al Estadio Ciudad de México.

¿Cuál es la tarifa del Tren Ligero?

Es uno de los transportes más baratos en la ciudad, con un costo de tres pesos por trayecto y para acceder, tendrás que contar con una tarjeta de movilidad, dentro de cada estación hay una máquina donde puedes comprar o recargar tu tarjeta.

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Rutas especiales por el México vs Ecuador

La Secretaría de Movilidad habilitó cinco rutas para que los aficionados que vayan a asistir al partido, no recurran todos al Tren Ligero.

Con un costo de 350 pesos por el trayecto, desde el Palacio de los Deportes, Bellas Artes, Ángel de la Independencia y CENTRAM Chapultepec podrás acudir al Estadio Ciudad de México, también desde Plaza Carso aunque con un costo de 500 pesos.