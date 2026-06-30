Marruecos en penales elimina a Países Bajos y se hace del pase a octavos

Se terminó uno de los partidos más atractivos en la fase final del mundial 2026. Países Bajos se enfrentó a Marruecos en el estadio Monterrey en los 16vos de final. Este partido tenía a dos de los equipos que estaban nombrados a ser caballos negros del torneo.

Marruecos vs Países Bajos Mundial 2026 FIFA / Alex Pantling - FIFA Ampliar

Sin embargo, Marruecos logró imponerse en la tanda de penaltis con un marcador favorable de 3 a 2 tras el empate a un tanto en el tiempo regular y tiempo extra. Para Países Bajos, el tanto era de Cody Gakpo, quien lo dedicó de manera muy especial al bebé que perdió junto a su pareja.

Del lado de Marruecos fue Issa Diop quien empató el encuentro en el tiempo de agregado. En el extra no se hicieron daño y es por eso que todo se definió desde los 11 pasos.

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Al final de cuentas, Bono terminó por ser la figura para que Marruecos siguiera su camino en este mundial. Ahora se estarán enfrentando a Canadá en la ronda de los octavos de final, donde buscarán acceder a los cuartos de de final y volver a hacer un mundial histórico.