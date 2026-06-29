Paraguay hace historia y elimina a Alemania en dieciseisavos de final del Mundial 2026

Paraguay dio la primera gran sorpresa de la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y eliminó a Alemania en Dieciseisavos de Final en un partido que requirió la tanda de penales.

Germany vs Paraguay Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Visionhaus Ampliar

En el primer tiempo Paraguay abrió el marcador al minuto 42 con un gol de Julio Enciso, quien definió tras una gran jugada entre Miguel Almirón y Matías Galarza.

Para la parte complementaria, Alemania reaccionó y emparejó los cartones gracias a una anotación de Kai Havertz, y la igualada se mantuvo hasta el final tiempo regular y en los 30 minutos extra, aunque la polémica se hizo presente luego de que se anulara un gol a Jonathan Tah por presunta falta de otro elemento teutón sobre el portero Orlando Gill.

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Ya en la tanda de penales fallaron Kai Havertz y Nick Woltemade por Alemania, con ambos penales siendo detenidos por Orlando Gill, mientras que por Paraguay erraron Antonio Sanabria y Fabián Balbuena. Ya en la muerte súbita, Jonathan Tah volvió a fallar por los teutones, pero José Canale fue certero para darle a los sudamericanos el boleto a los Octavos de Fin.

Así Alemania se despide prematuramente de la Copa del Mundo, mientras Paraguay seguirá soñando con trascender.