Paraguay hace historia y elimina a Alemania en dieciseisavos de final del Mundial 2026
Los paraguayos se fueron a penales y ahí vencieron al poderío alemán.
Paraguay dio la primera gran sorpresa de la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y eliminó a Alemania en Dieciseisavos de Final en un partido que requirió la tanda de penales.
En el primer tiempo Paraguay abrió el marcador al minuto 42 con un gol de Julio Enciso, quien definió tras una gran jugada entre Miguel Almirón y Matías Galarza.
Para la parte complementaria, Alemania reaccionó y emparejó los cartones gracias a una anotación de Kai Havertz, y la igualada se mantuvo hasta el final tiempo regular y en los 30 minutos extra, aunque la polémica se hizo presente luego de que se anulara un gol a Jonathan Tah por presunta falta de otro elemento teutón sobre el portero Orlando Gill.
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Ya en la tanda de penales fallaron Kai Havertz y Nick Woltemade por Alemania, con ambos penales siendo detenidos por Orlando Gill, mientras que por Paraguay erraron Antonio Sanabria y Fabián Balbuena. Ya en la muerte súbita, Jonathan Tah volvió a fallar por los teutones, pero José Canale fue certero para darle a los sudamericanos el boleto a los Octavos de Fin.
Así Alemania se despide prematuramente de la Copa del Mundo, mientras Paraguay seguirá soñando con trascender.