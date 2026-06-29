;

Paraguay hace historia y elimina a Alemania en dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los paraguayos se fueron a penales y ahí vencieron al poderío alemán.

Alemania vs Paraguay Mundial 2026

Alemania vs Paraguay Mundial 2026 / Ian MacNicol

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Paraguay dio la primera gran sorpresa de la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y eliminó a Alemania en Dieciseisavos de Final en un partido que requirió la tanda de penales.

FIFA World Cup 2026

Germany vs Paraguay Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Visionhaus

En el primer tiempo Paraguay abrió el marcador al minuto 42 con un gol de Julio Enciso, quien definió tras una gran jugada entre Miguel Almirón y Matías Galarza.

Para la parte complementaria, Alemania reaccionó y emparejó los cartones gracias a una anotación de Kai Havertz, y la igualada se mantuvo hasta el final tiempo regular y en los 30 minutos extra, aunque la polémica se hizo presente luego de que se anulara un gol a Jonathan Tah por presunta falta de otro elemento teutón sobre el portero Orlando Gill.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Sebastián Cáceres rompe el silencio tras fracaso de Uruguay en el Mundial: ¿Qué dijo de Marcelo Bielsa?

Ya en la tanda de penales fallaron Kai Havertz y Nick Woltemade por Alemania, con ambos penales siendo detenidos por Orlando Gill, mientras que por Paraguay erraron Antonio Sanabria y Fabián Balbuena. Ya en la muerte súbita, Jonathan Tah volvió a fallar por los teutones, pero José Canale fue certero para darle a los sudamericanos el boleto a los Octavos de Fin.

Así Alemania se despide prematuramente de la Copa del Mundo, mientras Paraguay seguirá soñando con trascender.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad