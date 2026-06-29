BBVA México aclara qué cuentas bancarias seguirán funcionando sin vincular línea telefónica

En entrevista con Gabriela Warkentin el director de productos bancarios de BBVA México, Joe Naffah, informó que no existe un riego directo en las cuentas bancarias si no vinculan su línea telefónica, pero si habrá una afectación en la experiencia del usuario en la aplicación, aunque podrán acceder vía wifi, la banca por internet, cajero, sucursal o cualquier canal digital.

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“Clientes no tienen riego, es más un tema de seguridad lo cual creemos importante que como ciudadanos hagan el registro… Es una iniciativa que debemos hacer como ciudadanos que está organizando el sector telecomunicación y gobierno y a nosotros caen al margen la invitación mejorar experiencia del usuario y por seguridad”. — Joe Naffah, director de productos bancarios de BBVA México

¿Habrá afectaciones en las operaciones bancarias?

Naffah comentó que para hacer referencia al usuario las cuentas bancarias tienen un número diferente al telefónico por eso seguirán operando de manera normal sin afectación en ahorros o dinero del cliente, sin embargo, podría haber alguna afectación de manera indirecta en alguna operación formal que requiera la validación vía telefónica o SMS influyendo en la experiencia.

¿El registro de números celulares ha tenido alguna repercusión con la banca digital?#AlAire | Joe Naffah, director de Productos Bancarios de BBVA México#NegociosW con @JLeyvaReus



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“Hoy en día cuando un usuario cambia número telefónico su cuenta no tienen afectación… el número es un medio de comunicación, pero no depende del número la relación que tengas con cualquier banco… Desde tu casa mientras tengas conexión normal si podrás hacer operaciones”. — Joe Naffah, director de productos bancarios de BBVA México

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