Apps bancarias de BBVA seguirán funcionando pese a cancelación de líneas por CRT

Las Apps bancarias de BBVA no serán bloqueadas en caso de que una línea telefónica sea cancelada por la CRT.

Las aplicaciones bancarias de BBVA no serán bloqueadas en caso de que una línea telefónica sea cancelada por no estar registrada, informó el director general de Banca Minorista de BBVA México, Hugo Nájera.

La eventual cancelación de líneas telefónicas que no sean registradas conforme a la legislación vigente no implicará el bloqueo de las aplicaciones bancarias, aseguró el director general de Banca Minorista de BBVA México, Hugo Nájera.

En conferencia de prensa para dar a conocer una nueva solución tecnológica diseñada para potenciar la operación de las pymes mexicanas y facilitar su integración al sistema financiero formal, el directivo explicó que el principal efecto para los usuarios que pierdan su línea será la imposibilidad de conectarse a internet mediante datos móviles, aunque podrán seguir utilizando las aplicaciones financieras si cuentan con una conexión Wi-Fi.

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BBVA aclara funcionamiento de aplicaciones financieras

“Las aplicaciones no se van a bloquear; lo que va a pasar es que la línea no va a tener datos y si no tienes datos en esa línea, pues no puedes entrar a la aplicación. Vas a poder entrar si tienes Wi-Fi, es decir, que no es que nosotros vayamos a bloquear algo”.

Nájera llamó a los usuarios a realizar el registro de sus líneas telefónicas y subrayó que se trata de una medida enfocada en la seguridad.

“Yo creo que es muy importante por seguridad que todos lo hagamos. Mi recomendación es: hay que meterse en la página de las líneas de la telefónica y hacerlo; es un tema de seguridad, no tiene ninguna otra connotación, es relativamente fácil hacerlo y pues hay que hacerlo y hay que prevenir cualquier cosa”.

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Registro de líneas telefónicas y recomendaciones

El director de Banca Minorista de BBVA México señaló además que la institución financiera ha emprendido acciones para informar a sus clientes sobre el proceso de registro, ante la proximidad de la fecha límite.

“Nosotros mandamos mensajes a todos nuestros clientes y los pusimos en las sucursales y en las pantallas. Yo creo que la gente se va a mover y que, si no hay mucha gente, también las autoridades van a tener que tomar alguna medida de contingencia, sobre todo en este momento”.

Las declaraciones se producen en medio de la preocupación de algunos usuarios sobre un posible bloqueo de servicios financieros digitales en caso de que sus líneas telefónicas sean canceladas, escenario que BBVA descartó al precisar que las aplicaciones seguirán funcionando siempre que exista una conexión a internet.

De esta forma, las Apps bancarias BBVA podrán continuar operando mediante redes Wi-Fi, aun cuando la línea telefónica haya perdido acceso a datos móviles. La institución reiteró la importancia del registro para mantener la seguridad y evitar afectaciones relacionadas con las comunicaciones, mientras las Apps bancarias BBVA seguirán disponibles con acceso a internet.

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