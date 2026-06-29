Alemania vs Paraguay EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 entra en su etapa más emocionante. Este lunes 29 de junio, el Estadio de Boston se vestirá de gala para recibir un choque electrizante de vida o muerte: Alemania vs Paraguay, correspondiente a los dieciseisavos de final del mundial 2026. Con el nuevo formato de 48 selecciones, el margen de error desapareció y el que pierda armará las maletas de regreso a casa.

¿Cómo llega la Selección de Alemania?

Die Mannschaft, dirigida por Julian Nagelsmann, se clasificó como líder del Grupo E tras golear 7-1 a Curazao y vencer con apuros 2-1 a Costa de Marfil. No obstante, llegan con una importante llamada de atención tras caer de forma sorpresiva 2-1 ante Ecuador en la última jornada de la fase de grupos. Además, los teutones sufren una baja sensible: el defensor central Nico Schlotterbeck se perderá lo que resta del torneo por una lesión en el tobillo.

¿Cómo llega la Selección de Paraguay?

La Albirroja avanzó a las rondas de eliminación directa como uno de los mejores terceros lugares del Grupo D. Aunque comenzaron con el pie izquierdo sufriendo una goleada de 4-1 ante Estados Unidos, recompusieron el camino de forma heroica venciendo 1-0 a Turquía con un hombre menos y empatando sin goles frente a Australia. Su principal fortaleza de cara a este juego reside en el orden defensivo y el talento de sus figuras de la Premier League como Julio Enciso. En las bajas, Diego Gómez no jugará por suspensión, pero recuperan a su referente Miguel Almirón.

Alineaciones probables Alemania

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Alineaciones probables Paraguay

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Gabriel Ávalos.

Historial de Alemania vs Paraguay en Mundiales

Este partido revivirá viejas e intensas batallas mundialistas. El balance histórico favorece ampliamente a los europeos en Copas del Mundo:

México 1986 (Fase de Grupos): Alemania 2 - 0 Paraguay. Corea-Japón 2002 (Octavos de Final): Alemania 1 - 0 Paraguay (Con el recordado gol agónico de Oliver Neuville).

ALEMANIA VS PARAGUAY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER