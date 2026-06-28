¿Dónde ver luciérnagas en la CDMX? Confirman la fecha exacta del Festival las Luciérnagas del Bosque de Chapultepec

Si este verano quieres disfrutar del espectáculo natural de las luciérnagas sin salir de la Ciudad de México, ya hay buenas noticias. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) confirmó la realización de una nueva edición del Festival de las Luciérnagas 2026, un evento dedicado a la conservación ambiental, la educación científica y el conocimiento de estos insectos bioluminiscentes.

La sede será el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, donde familias, estudiantes y amantes de la naturaleza podrán participar en diversas actividades durante una jornada especial.

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¿Cuándo será el Festival de las Luciérnagas 2026 en Chapultepec?

De acuerdo con la información oficial de Sedema, el Festival de las Luciérnagas 2026 se realizará el sábado 4 de julio, en un horario de 10:30 a 16:00 horas, dentro del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. El evento está dirigido a personas de todas las edades y busca fomentar el cuidado de estos insectos, fundamentales para los ecosistemas.

Durante la jornada habrá conferencias impartidas por especialistas, talleres educativos, actividades interactivas para niñas y niños, exposiciones de insectos y dinámicas enfocadas en la importancia de las luciérnagas dentro de la biodiversidad mexicana. También se abordarán temas relacionados con el turismo responsable y la conservación de sus hábitats naturales.

Entre las actividades destacan juegos didácticos, exhibiciones científicas, talleres para elaborar figuras de luciérnagas y espacios donde los visitantes podrán conocer más sobre la bioluminiscencia y el papel ecológico de estos insectos.

¿Cuánto cuesta entrar al Festival de las Luciérnagas en la CDMX?

El acceso al festival está incluido con el boleto de entrada al Museo de Historia Natural. El costo general es de 39 pesos para adultos y 19 pesos para niñas y niños de entre 3 y 12 años, además de otros descuentos aplicables conforme a las políticas del recinto.

Aunque el evento no contempla recorridos nocturnos para observar luciérnagas en libertad, sí ofrece una experiencia educativa para conocer su ciclo de vida, comportamiento y las acciones necesarias para protegerlas.

Para quienes buscan observar luciérnagas en su hábitat natural sin salir de la capital, durante julio también existen recorridos nocturnos en zonas boscosas como Los Dinamos, en la alcaldía Magdalena Contreras, donde operadores autorizados organizan experiencias de avistamiento bajo medidas de conservación ambiental.

El Festival de las Luciérnagas del Bosque de Chapultepec se ha consolidado como una de las actividades ambientales más esperadas de la temporada de lluvias en la Ciudad de México, al combinar divulgación científica, recreación familiar y educación ambiental en uno de los espacios naturales más emblemáticos de la capital.