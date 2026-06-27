Rescatistas mexicanos siguen viajando rumbo a Venezuela
Elementos de la USAR de la Cruz Roja, de Rescate Internacional y de Topos Azteca se dirigen a Venezuela a continuar con labores de rescate.
Nueva brigada 25 especialistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Cruz Roja; y de la Brigada de Rescate Internacional Cancún (USAR BRIC), así como un elemento de brigada de los Topos Azteca se han sumado este sábado para la búsqueda de más sobrevivientes de los sismos registrados en Venezuela.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores la misión incluye 5 binomios caninos y 3.5 toneladas de equipo y herramientas para las labores de búsqueda y rescate. Con ello, México reafirma su solidaridad y compromiso con el pueblo venezolano en estos momentos difíciles.
La secretaria agradeció la colaboración de la Cruz Roja así como de la línea aérea que traslada a los mexicanos que apoyarán en la búsqueda de los miles de venezolanos que aun se reportan como desaparecidos, principalmente en la zona de La Guaira.
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Los mexicanos han sido recibidos con júbilo y aplausos de los venezolanos que reconocen la calidad humana y la dedicación de los rescatistas que tanto en México como en otros países del mundo han enseñado que en la tragedia la solidaridad y saber guardar silencio en el momento adecuado puede dar como resultado más milagros de sobrevivencia de las víctimas de fenómenos naturales como los sismos sentidos en Venezuela.
Hasta el momento las víctimas fatales suman más de 1400 y el número continúa en aumento, de ahí la esperanza de la llegada de más rescatistas en horas cruciales.