Si tu teléfono es de recarga, lo tienes que registrar, insiste la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

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¿Cuál es el nuevo esquema para el registro de líneas telefónicas?

Luego de que hace un mes se dijera que no había prórrogas al registro de líneas telefónicas, el día de aye la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dio a conocer la prórroga calendarizada para el registro de líneas de prepago.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez puntualizó que el objetivo de este registro es “que todas las líneas telefónicas de nuestro país estén al nombre de una persona, todo número telefónico a nombre de una y se calendariza este registro de líneas”.

Aclaró que “para el caso de las líneas de plan, de pospago, estas líneas ya están vinculadas desde que se contrataron los servicios, ya están a nombre de una persona y con eso se cumple el objetivo”.

Por ello, resaltó que “el universo de líneas que estaríamos registrando de aquí a diciembre son las de recarga, las de prepago”.

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Con respecto a términos de capacidad técnica de las plataformas que van a hacer vinculaciones, suspensiones y reactivaciones, la comisionada presidenta afirmó que “el mejor mecanismo es que se haga de manera paulatina y progresiva para no afectar sobre todo las vinculaciones, por ello se extendió el plazo” y especificó que ahora el registro se hará conforme al último dígito del número telefónico.

Por ejemplo: si el último dígito es cinco se tiene hasta el 15 de agosto para hacer la vinculación. Si se llega el plazo y no se ha vinculado la línea en las siguientes 72 horas la empresa telefónica suspenderá el servicio hasta que se realice la vinculación.

Si una vez llegada la fecha del calendario, incumples con el registro, solo tendrás 72 horas para que la CRT suspenda tu línea. Ampliar

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Asimismo, manifestó las empresas telefónicas enviarán un mensaje para darle a conocer al usuario cuándo es la fecha límite de su registro, al igual que si no cumple con el requisito , informará la suspensión.

En el caso de teléfonos de menores deberán estar vinculadas a nombre del adulto responsable y en el caso de las empresas pueden vincular las que sean necesarias para su operación.

Finalmente, afirmó que esta “es una buena práctica que ya se realiza en 166 países”.

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